Національний мультипредметний тест – 2023: коли розпочнеться реєстрація

Війна в Україні не дає можливості запланувати проведення ЗНО у традиційному форматі у 2023 році. Тож у МОН розглядають проведення удосконаленого НМТ.

При цьому у міністерстві освіти і науки розповіли, коли мала б розпочатися реєстрація для участі в НМТ. А також про те, коли оцінювання відбуватиметься.

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Коли розпочнеться реєстрація на НМТ – 2023

Очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що реєстрація на НМТ стартує у квітні 2023 року.

Тестування вступників мають відбутися у червні – липні 2023 року у межах основної та додаткової сесій.

Для вступу у 2023 році можна буде використати результати:

НМТ 2023 року;

НМТ 2022 року;

ЗНО 2020 – 2021 років.

Деталі проведення вступної кампанії оприлюднять у відповідному порядку прийому. Його оприлюднить МОН після ухвалення відповідного закону Верховною Радою України.

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Якими будуть тестові завдання НМТ

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що тестові завдання укладуть згідно з програмами незалежного оцінювання з відповідних предметів. Також у міністерстві розповіли, якими будуть вступні іспити у виші у 2023 році.

НМТ міститиме обов'язковий та додатковий блоки.

Обов'язковий блок НМТ

Обов'язковий блок cкладатиметься із чотирьох предметів:

української мови;

математики;

історії України;

іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

Учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики. Після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

Додатковий блок НМТ

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.

Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.

Змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного Закону, що є компетенцією Верховної Ради України.