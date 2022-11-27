Національний мультипредметний тест – 2023: коли розпочнеться реєстрація
Війна в Україні не дає можливості запланувати проведення ЗНО у традиційному форматі у 2023 році. Тож у МОН розглядають проведення удосконаленого НМТ.
При цьому у міністерстві освіти і науки розповіли, коли мала б розпочатися реєстрація для участі в НМТ. А також про те, коли оцінювання відбуватиметься.
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Коли розпочнеться реєстрація на НМТ – 2023
Очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що реєстрація на НМТ стартує у квітні 2023 року.
Тестування вступників мають відбутися у червні – липні 2023 року у межах основної та додаткової сесій.
Для вступу у 2023 році можна буде використати результати:
- НМТ 2023 року;
- НМТ 2022 року;
- ЗНО 2020 – 2021 років.
Деталі проведення вступної кампанії оприлюднять у відповідному порядку прийому. Його оприлюднить МОН після ухвалення відповідного закону Верховною Радою України.
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Якими будуть тестові завдання НМТ
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що тестові завдання укладуть згідно з програмами незалежного оцінювання з відповідних предметів. Також у міністерстві розповіли, якими будуть вступні іспити у виші у 2023 році.
НМТ міститиме обов'язковий та додатковий блоки.
Обов'язковий блок НМТ
Обов'язковий блок cкладатиметься із чотирьох предметів:
- української мови;
- математики;
- історії України;
- іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).
Учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики. Після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.
Додатковий блок НМТ
В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.
Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.Важливо! Змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного Закону, що є компетенцією Верховної Ради України.