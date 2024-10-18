Міносвіти запроваджує єдину спрощену звітність для наукових проєктів

Міністерство освіти і науки України запроваджує єдину спрощену звітність для наукових проєктів. Так у відомстві прагнуть оптимізувати робочий час дослідників та поліпшити видимість результатів.

Цей крок є продовженням політики дерегуляції і дебюрократизації наукової сфери України, кажуть у відомстві. Спрощену форму звітності затвердили відповідним наказом.

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МОН запроваджує єдину спрощену звітність для наукових проєктів

У МОН розповіли, що зміниться. Зокрема, заявили про:

️ введення єдиної уніфікованої форми звітності для всіх наукових проєктів усіх сфер управління;

️ можливість використання форми як для проміжних, так і для остаточних звітів;

️ скорочення обсягу інформації, що вимагається для подання звітів, і головне – часу на її підготовку.

Це не просто чергова зміна в адміністративних процесах – це реальний крок для всіх учасників наукового процесу, який дасть змогу більше уваги надавати безпосередньо дослідженням, а не паперовій роботі,

– заявляють у Міносвіти України.

Переваги нового формату такі:

дослідники отримали можливість значно скоротити час і ресурси, витрачені на підготовку звітних документів;

громадськість, яка зацікавлена в результатах науково-технічної діяльності, отримає швидший і зручніший доступ до інформації про результати досліджень;

замовники (грантонадавачі), що працюють у сфері науки, зможуть оперативніше обробляти звітні документи, що надходять від виконавців (університетів і наукових установ).

У МОН переконані, що спрощена форма звітності не лише зменшить обсяг паперової роботи, але й зробить дані про результати досліджень доступнішими для широкої аудиторії. Це важливо як для підвищення прозорості наукової діяльності, так і для зміцнення довіри громадськості до системи фінансування науки.

Також новий підхід сприятиме підвищенню якості аналітики в процесі оцінювання результативності наукових проєктів.