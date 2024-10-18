Міносвіти запроваджує єдину спрощену звітність для наукових проєктів
Джерело:Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України запроваджує єдину спрощену звітність для наукових проєктів. Так у відомстві прагнуть оптимізувати робочий час дослідників та поліпшити видимість результатів.
Цей крок є продовженням політики дерегуляції і дебюрократизації наукової сфери України, кажуть у відомстві. Спрощену форму звітності затвердили відповідним наказом.
Дивіться також В Україні за один навчальний рік "скоротили" понад 300 шкіл: у МОН назвали причини
МОН запроваджує єдину спрощену звітність для наукових проєктів
У МОН розповіли, що зміниться. Зокрема, заявили про:
- ️ введення єдиної уніфікованої форми звітності для всіх наукових проєктів усіх сфер управління;
- ️ можливість використання форми як для проміжних, так і для остаточних звітів;
- ️ скорочення обсягу інформації, що вимагається для подання звітів, і головне – часу на її підготовку.
Це не просто чергова зміна в адміністративних процесах – це реальний крок для всіх учасників наукового процесу, який дасть змогу більше уваги надавати безпосередньо дослідженням, а не паперовій роботі,
– заявляють у Міносвіти України.
Переваги нового формату такі:
- дослідники отримали можливість значно скоротити час і ресурси, витрачені на підготовку звітних документів;
- громадськість, яка зацікавлена в результатах науково-технічної діяльності, отримає швидший і зручніший доступ до інформації про результати досліджень;
- замовники (грантонадавачі), що працюють у сфері науки, зможуть оперативніше обробляти звітні документи, що надходять від виконавців (університетів і наукових установ).
У МОН переконані, що спрощена форма звітності не лише зменшить обсяг паперової роботи, але й зробить дані про результати досліджень доступнішими для широкої аудиторії. Це важливо як для підвищення прозорості наукової діяльності, так і для зміцнення довіри громадськості до системи фінансування науки.
Також новий підхід сприятиме підвищенню якості аналітики в процесі оцінювання результативності наукових проєктів.
- Раніше ми інформували про те, що МОН погодило використання 5 мільярдів дотації на укриття у школах і профтехах. Деталі читайте за посиланням.