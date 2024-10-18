Этот шаг является продолжением политики дерегуляции и дебюрократизации научной сферы Украины, говорят в ведомстве. Упрощенную форму отчетности утвердили соответствующим приказом.

Смотрите также В Украине за один учебный год "сократили" более 300 школ: в МОН назвали причины

МОН вводит единую упрощенную отчетность для научных проектов

В МОН рассказали, что изменится. В частности, заявили о:

️ введении единой унифицированной формы отчетности для всех научных проектов всех сфер управления;

️ возможность использования формы как для промежуточных, так и для окончательных отчетов;

️ сокращении объема информации, что требуется для представления отчетов, и главное – времени на ее подготовку.

Это не просто очередное изменение в административных процессах – это реальный шаг для всех участников научного процесса, который позволит больше внимания уделять непосредственно исследованиям, а не бумажной работе,

– заявляют в Минобразования Украины.

Преимущества нового формата следующие:

исследователи получили возможность значительно сократить время и ресурсы, потраченные на подготовку отчетных документов;

общественность, которая заинтересована в результатах научно-технической деятельности, получит более быстрый и удобный доступ к информации о результатах исследований;

заказчики (грантодатели), работающие в сфере науки, смогут оперативно обрабатывать отчетные документы, поступающие от исполнителей (университетов и научных учреждений).

В МОН убеждены, что упрощенная форма отчетности не только уменьшит объем бумажной работы, но и сделает данные о результатах исследований более доступными для широкой аудитории. Это важно как для повышения прозрачности научной деятельности, так и для укрепления доверия общественности к системе финансирования науки.

Также новый подход будет способствовать повышению качества аналитики в процессе оценки результативности научных проектов.