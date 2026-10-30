Науковці в Україні отримали дворічні щомісячні стипендії

Близько двох тисяч наукових і науково-педагогічних працівників в Україні отримали державні стипендії. Їх надали за результатами рейтингування в Національній системі дослідників України.

Фінансування стипендій відбуватиметься коштом державного бюджету. Про це вказано у наказі МОН України. Хто і яку стипендію отримуватиме Розмір державної стипендії становить 10 000 гривень на місяць. Її виплачуватимуть за основним місцем роботи дослідників. У МОН наголошують, що стипендії надають змогу перейти до додаткової персональної підтримки вчених, які працюють у нашій державі. Науковці отримуватимуть виплати з жовтня 2026 року до вересня 2028 року. Загалом у межах цієї програми передбачили 2 650 державних стипендій. Наразі триває додатковий розгляд матеріалів Експертною комісією та підтвердження необхідних відомостей і документів. За умови підтвердження відповідності встановленим вимогам і завершення необхідних процедур стипендії таким дослідникам призначатимуть наступними хвилями окремими наказами МОН. 32 аспірантам присудили президентську стипендію Міністерство освіти і науки України недавно також визначило аспірантів, які отримуватимуть академічні стипендії Президента у 2026/2027 навчальному році. Стипендіатів – 32.

Щомісячний розмір стипендії становить 23 700 гривень.

У МОН кажуть, що підтримку отримають молоді дослідники, які продемонстрували вагомі наукові результати та активно долучаються до розвитку української науки.

Цьогоріч від вишів, що належать до сфери управління МОН, надійшло 47 клопотань щодо призначення стипендій. За результатами розгляду документів колегія МОН рекомендувала 32 аспіранти, наукові досягнення яких відповідають установленим критеріям відбору.