Науковцям рекомендують не використовувати російські джерела у публікаціях
У Національному агентстві з забезпечення якості вищої освіти радять українським науковцям не використовувати російські джерела у публікаціях. При цьому про заборону не мовиться.
Так, Комітет з питань етики підготував рекомендації щодо припинення (обмеження) використання джерел інформації держави-агресора в наукових публікаціях. При цьому нагадують, що триває російсько-українська війна.
Дивіться також "Цифри невтішні": оприлюднили результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022
Науковцям радять не використовувати російські джерела у публікаціях
У Нацагентстві зазначають, що інформаційне середовище, освіта, наука Росії та Білорусі постають одним із засобів реалізації політики злочинного режиму.
Інформаційно-літературні й наукові джерела, створені у суспільстві, яке здебільшого підтримує агресивні дії свого уряду, несуть і моральну, і матеріальну шкоду українському народу. Російська наукова спільнота не становить тут винятку,
– зазначили у Нацагентстві з забезпечення якості вищої освіти.
І наголошують, що науковці в Україні мають можливість працювати з зарубіжними джерелами, але, чомусь, приділяють надто значну увагу російським джерелам.
Використання інформаційно-літературних і наукових джерел держав-агресорів, отже, посилання на них, підвищує їхню соціальну значущість та наукову вагу, рейтинги їхніх авторів, легітимізує викладене в цих джерелах й російську науку загалом,
– зазначають в Агентстві.
І додають, що такий факт у багатьох випадках може не відповідати юридичній та моральній позиції нашого суспільства й держави.
З відповідними рекомендаціями можна ознайомитися за посиланням.
Дивіться також В університеті Шевченка заборонили російські джерела та вивчення російської і білоруської мов
У КНУ Шевченка заборонили російські джерела
- У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заборонили використання російських джерел інформації.
- Також у цьому ЗВО закрили програми з вивчення російської та білоруської мов.
- Ректор вишу при цьому уточнив, що історичні джерела російською мовою все ж використовують.
- Але більшість технічної літератури замінили на англомовні джерела.