Науковцям рекомендують не використовувати російські джерела у публікаціях

У Національному агентстві з забезпечення якості вищої освіти радять українським науковцям не використовувати російські джерела у публікаціях. При цьому про заборону не мовиться.

Так, Комітет з питань етики підготував рекомендації щодо припинення (обмеження) використання джерел інформації держави-агресора в наукових публікаціях. При цьому нагадують, що триває російсько-українська війна.

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Науковцям радять не використовувати російські джерела у публікаціях

У Нацагентстві зазначають, що інформаційне середовище, освіта, наука Росії та Білорусі постають одним із засобів реалізації політики злочинного режиму.

Інформаційно-літературні й наукові джерела, створені у суспільстві, яке здебільшого підтримує агресивні дії свого уряду, несуть і моральну, і матеріальну шкоду українському народу. Російська наукова спільнота не становить тут винятку,

– зазначили у Нацагентстві з забезпечення якості вищої освіти.

І наголошують, що науковці в Україні мають можливість працювати з зарубіжними джерелами, але, чомусь, приділяють надто значну увагу російським джерелам.

Використання інформаційно-літературних і наукових джерел держав-агресорів, отже, посилання на них, підвищує їхню соціальну значущість та наукову вагу, рейтинги їхніх авторів, легітимізує викладене в цих джерелах й російську науку загалом,

– зазначають в Агентстві.

І додають, що такий факт у багатьох випадках може не відповідати юридичній та моральній позиції нашого суспільства й держави.

З відповідними рекомендаціями можна ознайомитися за посиланням.

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