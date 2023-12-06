Ученым рекомендуют не использовать российские источники в публикациях

В Национальном агентстве по качеству высшего образования советуют украинским ученым не использовать российские источники в публикациях. При этом о запрете не говорится.

Так, Комитет по этике подготовил рекомендации по прекращению (ограничения) использования источников информации государства-агрессора в научных публикациях. При этом напоминают, что идет российско-украинская война.

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Ученым советуют не использовать российские источники в публикациях

В Нацагентстве отмечают, что информационная среда, образование, наука России и Беларуси являются одним из средств реализации политики преступного режима.

Информационно-литературные и научные источники, созданные в обществе, которое в большинстве своем поддерживает агрессивные действия своего правительства, несут и моральный, и материальный вред украинскому народу. Российское научное сообщество не составляет здесь исключения,

– отметили в Нацагентстве по обеспечению качества высшего образования.

И отмечают, что ученые в Украине имеют возможность работать с зарубежными источниками, но почему-то уделяют слишком большое внимание российским источникам.

Использование информационно-литературных и научных источников государств-агрессоров, следовательно, ссылки на них, повышает их значимость и научный вес, рейтинги их авторов, легитимизирует изложенное в этих источниках и российскую науку в целом,

– отмечают в Агентстве.

И добавляют, что такой факт во многих случаях может не соответствовать юридической и нравственной позиции общества и государства.

С соответствующими рекомендациями можно ознакомиться по ссылке.

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