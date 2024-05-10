В Україні тепер можна відмовитися від вченого звання

В Україні тепер можна відмовитися від чинного вченого звання. Зокрема, зробити це добровільно.

Відповідне рішення про внесення змін до деяких постанов з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів ухвалив уряд.

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Як відмовитися від вченого звання

Для відмови від вченого звання треба подати заяву в довільній формі до Міністерства освіти і науки України. Підпис має бути засвідчений нотаріально.

Також заяву можна надіслати в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Скасувати рішення про присвоєння вченого звання та визнати відповідний атестат недійсним повинні впродовж десяти робочих днів із дня надходження заяви до МОН.

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня

Після призначення очільником МОН Оксена Лісового у березні 2023 року його звинуватити у плагіаті.

Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.

Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.

Він подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Посадовець при цьому анонсував формулювання нової ідеї доброчесності та нових правил.

30 травня 2023 року Оксен Лісовий заявив, що відмовився від наукового ступеня.

Раніше ми детально розповідали про те, чи змінить Оксен Лісовий сферу академічної доброчесності в Україні. Про це читайте