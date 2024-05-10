Соответствующее решение о внесении изменений в некоторые постановления по вопросам подготовки и аттестации научно-педагогических и научных кадров приняло правительство.

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Как отказаться от ученого звания

Для отказа от ученого звания надо подать заявление в произвольной форме в Министерство образования и науки Украины. Подпись должна быть заверена нотариально.

Также заявление можно отправить в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи.

Отменить решение о присвоении ученого звания и признать соответствующий аттестат недействительным должны в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления в МОН.

Обратите внимание! Ранее мы подробно рассказывали о том, изменит ли Оксен Лисовой сферу академической добродетели в Украине. Об этом читайте в материале 24 Канала "Без статуса и денег: станет ли отказ Лисового от ученой степени приговором для плагиаторов".

Глава Минобразования Оксен Лисовой отказался от ученой степени