Відповідне рішення про внесення змін до деяких постанов з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів ухвалив уряд.

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Як відмовитися від вченого звання

Для відмови від вченого звання треба подати заяву в довільній формі до Міністерства освіти і науки України. Підпис має бути засвідчений нотаріально.

Також заяву можна надіслати в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Скасувати рішення про присвоєння вченого звання та визнати відповідний атестат недійсним повинні впродовж десяти робочих днів із дня надходження заяви до МОН.

Зверніть увагу! Раніше ми детально розповідали про те, чи змінить Оксен Лісовий сферу академічної доброчесності в Україні. Про це читайте у матеріалі 24 Каналу "Без статусу і грошей: чи стане відмова Лісового від наукового ступеня вироком для плагіаторів".

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня