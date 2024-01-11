Вперше за останні роки в Україні фінансуватимуть проєкти наукових робіт та розробок системи Міносвіти (основний конкурс та конкурс молодих вчених). Гроші від держави отримають автори 300 наукових робіт і розробок.

Заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов повідомив, що ці роботи відібрали за результатами конкурсних відборів серед вишів і наукових установ, а також конкурсу молодих учених.

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Держава профінансує близько 300 наукових розробок

За результатами наукової і науково-технічної експертизи затвердили перелік, до якого включили 79 проєктів досліджень та розробок молодих вчених та 219 проєктів досліджень і розробок ЗВО й наукових установ.

Фінансувати проєкти-переможці наукових конкурсів повинні з початку цього року.

Посадовець також зазначив, що таке фінансування стало можливим завдяки вчасному завершенню наприкінці минулого року відповідних конкурсних відборів. Вони відбулись вже за оновленими правилами та у встановлені терміни.

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