Не "наушніки" і не "зарядка": як правильно говорити про гаджети українською

У розмовах про техніку часто трапляються російські слова, які лише трохи пристосували до українського звучання. Інші взагалі не змінюють вимови, навіть коли все речення побудоване українською.

Добірку типових помилок у назвах пристроїв, де трапляються росіянізми, пропонує 24 Канал.

Які слова у назвах гаджетів варто замінити?

Навіть коли людина вже давно спілкується українською, у розмовах про техніку можуть проскакувати російські слова. Причина проста: назви багатьох гаджетів ми роками чули в російськомовному просторі, тому й досі іноді вимовляємо їх автоматично.

Розмови про пристрої часто стають справжньою перевіркою мовних звичок. У реченні начебто все українською, але раптом з'являються "наушніки", "провод" або "переходнік". Такі слова легко впізнати за вимовою, проте для них є українські назви.

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Зібрали поширені приклади та українські відповідники, які варто закріпити у своєму словнику:

"Наушніки" – навушники.

"Бєспроводні навушники" – бездротові навушники.

"Комп'ютєр" – комп'ютер.

"Планшєт" – планшет.

"Тєлєфон" – телефон.

"Провод" – кабель, дріт чи шнур.

"Чехол" – чохол.

"Переходнік" – перехідник.

"Зарядка" – зарядний пристрій.

"Удлінітєль" – подовжувач.

"Защітне скло / стікло" – захисне скло.

"Раз'єм" (російська вимова) – роз'єм.

"Плёнка на екран / защітна пльонка" – захисна плівка .

. "Сєлфі-палка" – селфі-палиця чи палиця для селфі.

Окремо варто звернути увагу на дієслова. Телефон ми "вмикаємо" й "вимикаємо", файли і застосунки – "завантажуємо", а пристрої – "під'єднуємо". Такі форми звучать природно в українському мовленні.

Водночас не кожне звичне слово про техніку є помилковим. Наприклад, "флешка", "мишка", "колонка", "зарядка" та "павербанк" вживаються і в українській мові. Важливо враховувати значення слова і його звучання.

Мовні звички змінюються поступово. Що частіше використовуватимемо українські назви гаджетів у побуті, то природніше вони звучатимуть у щоденних розмовах.