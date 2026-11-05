Не "наушніки" і не "зарядка": як правильно говорити про гаджети українською
У розмовах про техніку часто трапляються російські слова, які лише трохи пристосували до українського звучання. Інші взагалі не змінюють вимови, навіть коли все речення побудоване українською.
Добірку типових помилок у назвах пристроїв, де трапляються росіянізми, пропонує 24 Канал.
Які слова у назвах гаджетів варто замінити?
Навіть коли людина вже давно спілкується українською, у розмовах про техніку можуть проскакувати російські слова. Причина проста: назви багатьох гаджетів ми роками чули в російськомовному просторі, тому й досі іноді вимовляємо їх автоматично.
Розмови про пристрої часто стають справжньою перевіркою мовних звичок. У реченні начебто все українською, але раптом з'являються "наушніки", "провод" або "переходнік". Такі слова легко впізнати за вимовою, проте для них є українські назви.
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Зібрали поширені приклади та українські відповідники, які варто закріпити у своєму словнику:
- "Наушніки" – навушники.
- "Бєспроводні навушники" – бездротові навушники.
- "Комп'ютєр" – комп'ютер.
- "Планшєт" – планшет.
- "Тєлєфон" – телефон.
- "Провод" – кабель, дріт чи шнур.
- "Чехол" – чохол.
- "Переходнік" – перехідник.
- "Зарядка" – зарядний пристрій.
- "Удлінітєль" – подовжувач.
- "Защітне скло / стікло" – захисне скло.
- "Раз'єм" (російська вимова) – роз'єм.
- "Плёнка на екран / защітна пльонка" – захисна плівка.
- "Сєлфі-палка" – селфі-палиця чи палиця для селфі.
Окремо варто звернути увагу на дієслова. Телефон ми "вмикаємо" й "вимикаємо", файли і застосунки – "завантажуємо", а пристрої – "під'єднуємо". Такі форми звучать природно в українському мовленні.
Водночас не кожне звичне слово про техніку є помилковим. Наприклад, "флешка", "мишка", "колонка", "зарядка" та "павербанк" вживаються і в українській мові. Важливо враховувати значення слова і його звучання.
Мовні звички змінюються поступово. Що частіше використовуватимемо українські назви гаджетів у побуті, то природніше вони звучатимуть у щоденних розмовах.