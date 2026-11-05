Не "наушники" и не "зарядка": как правильно говорить о гаджетах на украинском языке

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Подборку типичных ошибок в названиях устройств, в которых встречаются русизмы, предлагает "24 Канал".

Какие слова в названиях гаджетов стоит заменить?

Даже если человек уже давно общается на украинском, в разговорах о технике могут проскакивать русские слова. Причина проста: названия многих гаджетов мы годами слышали в русскоязычном пространстве, поэтому до сих пор иногда произносим их автоматически.

Разговоры об устройствах часто становятся настоящей проверкой языковых привычек. В предложении вроде бы все на украинском, но вдруг появляются "наушники", "провод" или "переходник". Такие слова легко узнать по произношению, однако для них есть украинские названия.

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Собрали распространенные примеры и украинские эквиваленты, которые стоит закрепить в своем словарном запасе:

"Наушніки" – навушники.

"Бєспроводні навушники" – бездротові навушники.

"Комп'ютєр" – комп'ютер.

"Планшєт" – планшет.

"Тєлєфон" – телефон.

"Провод" – кабель, дріт чи шнур.

"Чехол" – чохол.

"Переходнік" – перехідник.

"Зарядка" – зарядний пристрій.

"Удлінітєль" – подовжувач.

"Защітне скло / стікло" – захисне скло.

Раз'єм" (російська вимова) – роз'єм.

"Плёнка на екран / защітна пльонка" – захисна плівка .

. "Сєлфі-палка" – селфі-палиця чи палиця для селфі.

Отдельно стоит обратить внимание на глаголы. Телефон мы "вмикаємо" й "вимикаємо", файлы и приложения – "завантажуємо", а устройства – "підключаємо". Такие формы звучат естественно в украинской речи.

В то же время не каждое привычное слово, относящееся к технике, является ошибочным. Например, "флешка", "мышка", "колонка" и "зарядка" употребляются и в украинском языке. Важно учитывать значение слова и его звучание.

Языковые привычки меняются постепенно. Что чаще мы будем использовать украинские названия гаджетов в быту, тем естественнее они будут звучать в повседневных разговорах.