Українських дітей у школах навчатимуть фінансової та медіаграмотності

В Україні елементи медіаграмотності та інформаційної безпеки інтегруватимуть в освітній процес. Відповідні навички будуть складником різних предметів.

Про це заявив заступник очільника Міносвіти України Андрій Сташків. І зауважив, що партнери відомства вже працюють з дітьми та проводять тренінги про безпеку в інтернеті та те, як перевіряти інформацію тощо.

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Дітей навчатимуть фінансової грамотності

З громадянської освіти також розробили інтегрований курс для восьмого класу. МОН пропонує школам модельні програми, які пройшли експертизу.

Ми розвиватимемо у школярів і фінансову грамотність. Як управляти особистим бюджетом, заробляти кошти, не потрапляти на гачок шахраїв. Зараз спільно з Національним банком наше міністерство працює над впровадження такого курсу з восьмого класу наступного навчального року,

– повідомив Сташків.

Відомство також працює над модернізацією інформаційної системи АІКОМ, яка веде облік даних у сфері освіти. Це дасть школам змогу витрачати менше часу на різні звіти, уточнив посадовець.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Раніше Андрій Сташків розповів про можливість об'єднання окремих предметів у межах шкільної програми. Деталі можна прочитати тут.