Об этом заявил заместитель главы Минобразования Украины Андрей Сташкив. И заметил, что партнеры ведомства уже работают с детьми и проводят тренинги о безопасности в интернете и то, как проверять информацию и тому подобное.

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Детей будут учить финансовой грамотности

По гражданскому образованию также разработали интегрированный курс для восьмого класса. МОН предлагает школам модельные программы, которые прошли экспертизу.

Мы будем развивать у школьников и финансовую грамотность. Как управлять личным бюджетом, зарабатывать средства, не попадать на крючок мошенников. Сейчас совместно с Национальным банком наше министерство работает над внедрением такого курса с восьмого класса в следующем учебном году,

– сообщил Сташкив.

Ведомство также работает над модернизацией информационной системы АИКОМ, которая ведет учет данных в сфере образования. Это даст школам возможность тратить меньше времени на различные отчеты, уточнил чиновник.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Ранее Андрей Сташкив рассказал о возможности объединения отдельных предметов в рамках школьной программы. Детали можно прочитать здесь.