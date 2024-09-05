Такі дані навів президент нашої держави Володимир Зеленський. При цьому учні, які відвідують заклад освіти, повинні мати не лише звичайний рюкзак, а ще й "тривожний", зазначає Освіта 24.

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Що має містити "тривожний рюкзак" учня

"Торбинка" безпеки кожного школяра в Україні має містити:

пляшку питної води;

ліхтарик;

записку з ПІБ дитини;

контактні дані батьків і найближчих родичів (імена, телефони, адреси).

Також можна дати дитині:

улюблену іграшку або книжку;

поживні батончики або снеки;

індивідуальну маску та ліки, які дитина регулярно вживає (бажано написати, що й коли саме необхідно випити);

павербанк.

Також у рюкзак можна покласти змінну білизну і плед, адже у сховищах часто прохолодно. Однак торбинка не має бути важкою, аби не перевантажувати дитину.

Київський департамент освіти радить "торбинку безпеки" завжди носити з собою до школи і назад.