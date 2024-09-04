Такі дані навів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. Зауважимо, що саме наявність укриття дає можливість школі покликати учнів на офлайн-навчання.

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Скільки шкіл досі не мають укриттів

Посадовець зазначив, що станом на кінець минулого навчального року приблизно 75% шкіл мали укриття та працювали в очному або змішаному форматах. З 1 січня 2025 року сховища матимуть близько 80% шкіл. Але цього недостатньо.

Потреба в укриттях залишається великою: без сховищ залишаються близько 1800 шкіл,

– наголосив Сташків.

Заступник Лісового при цьому нагадав, що 2023 року на будівництво укриттів держава виділила 1,5 мільярда гривень. За ці кошти відремонтували і спорудили 187 захисних споруд. Цьогоріч на цю потребу виділили 7,5 мільярда гривень. За ці кошти планують побудувати і відремонтувати 77 укриттів, зокрема 24 для профтехів.

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Посадовець також розповів, що є регіони, де навіть за наявності укриття відновити очне навчання неможливо – не дають такої змоги безпекові умови. Однак загалом на порядку денному – першочергова потреба будівництва укриттів у школах, де можна буде відновити очне навчання.

У низці громад ми будуватимемо одне укриття на 3 – 4 школи. Тобто сховище буде в так званій опорній школі, до якої автобусами підвозитимуть дітей з 2 – 3 сусідніх невеликих шкіл,

– резюмував заступник очільник МОН.