1 вересня в Україні стартував новий навчальний рік. Роботу відновили майже 13 тисяч шкіл у різних форматах.

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий привітав з 1 вересня школярів, студентів, педагогів і кожного, для кого цей день – новий старт. І наголосив, що пріоритет №1 навчального року 2023/2024 – безпека.

Важливо Здобуття освіти як виклик: як навчатимуться учні у різних регіонах України з 1 вересня

Лісовий назвав пріоритет навчального року 2023/2024

При цьому, за словами міністра, пріоритетом є як фізична, так і ментальна безпека. Адже війна створює додаткове навантаження та тиск на кожного українця. Тож Лісовий закликав дбати про себе і одне одного.

Незалежно від того, навчаєтеся ви у класі чи з дому, – спускайтеся в укриття одразу після сигналу тривоги. Водночас піклуйтеся про своє ментальне здоров'я і здоров'я дітей,

– наголосив міністр.

І нагадав: більше порад, як підтримати себе та близьких, можна знайти на сторінці "Ти як?".

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Як розпочинається 2023/2024 навчальний рік

️Лісовий розповів, що 12 975 шкіл працюватимуть з 1 вересня у різних форматах: очно, дистанційно та змішано.

3️ 951 000 учнів повертаються до навчання – як у класах, так і в зумі чи гуглмітс. ️84% шкіл мають облаштовані укриття,

– уточнив він.

І додав, що за кошти державної субвенції втілять у життя ще 281 проєкт з будівництва та реконструкції сховищ.

️493 шкільні автобуси вже закупили для 18 областей. 165 доставили у регіони, решта надійде у жовтні, листопаді та грудні.️ 96 і 35 тисяч гаджетів уже отримали вчителі та школярі. Ще понад 40 тисяч будуть доставлені учням до кінця цього року.️ 66% підручників від загальної потреби для 6 класу НУШ надруковано за кошти держбюджету,

– також повідомив міністр.

І додав, що для 5 класу за підтримки донорів надрукували підручники з української мови, математики, природничого циклу, польської мови. Перемовини ще тривають.

Лісовий також наголосив: українська освіта надзвичайно стійка й різноманітна. Бо наші люди – неймовірно стійкі й об'єднані.