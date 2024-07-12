Коли розпочнеться новий навчальний рік у закладах освіти Одещини

Навчання у закладах освіти на Одещині стартує з 1 вересня. Перший день здобуття знань для учнів та студентів області цьгоріч – понеділок, 2 вересня.

Про це повідомив директор департаменту освіти й науки Одеської ОВА Олександр Лончак. Так він спростував чутки про те, що навчання в області може розпочали у серпні.

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Коли учні та студенти на Одещині підуть на навчання

Чиновник заявив, що дату організованого початку освітнього процесу для всього регіону, зважаючи на безпекову ситуацію, визначили відповідно до розпорядження очільника Одеської ОВА.

Сьогодні можу вам ствердно повідомити, що Одещина розпочинає 1 вересня,

– заявив він.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України радило почати навчальний рік у серпні вишам та коледжам. Школи таких рекомендацій не отримали і можуть ухвалювати рішення на свій лад.

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