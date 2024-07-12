Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак. Так он опроверг слухи о том, что обучение в области может начали в августе.

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Чиновник заявил, что дату организованного начала образовательного процесса для всего региона, учитывая ситуацию с безопасностью, определили в соответствии с распоряжением главы Одесской ОГА.

Сегодня могу вам утвердительно сообщить, что Одесская область начинает 1 сентября,

– заявил он.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины советовало начать учебный год в августе вузам и колледжам. Школы таких рекомендаций не получили и могут принимать решение на свой лад.

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