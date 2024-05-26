Міносвіти України радить університетам нашої держави організувати початок навчання студентів раніше – у серпні. Виші вже отримали відповідного рекомендаційного листа.

Очільник МОН Оксен Лісовий каже: це роблять для того, аби зробити більші канікули в зимовий – найскладніший – період. Відповідно – щоб завершити навчання пізніше – у червні.

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Межі навчального року і дня для студентів і учнів змістять

Посадовець зазначив, що школи ще таких рекомендацій не отримали. МОН здійснює необхідні розрахунки.

Розуміємо, що частина закладів у момент відключення електроенергії буде переходити на змішаний режим. Тому будемо робити зміщення навчання,

– уточнив міністр.

І додав: терміни навчання учнів, найімовірніше, змістять ближче до теплого періоду, адже постає ще питання щодо опалення.

Зараз ухвалюємо остаточне рішення, але, швидше за все, будуть зміщені графіки [навчання] по дню. Тобто не тільки в контексті початку і завершення навчального року і канікулярних періодів, а й по дню. Це буде залежати, чи позмінно організовано навчання в школі, але такий комплекс заходів ми розробляємо,

– розповів Лісовий.

Очільник МОН також розповів, що на сьогодні 88% закладів освіти має укриття.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Там, де їх ще нема, – це найскладніші рішення. Там, де нема старого радянського ПРУ (протирадіаційне укриття. – ред.), нема підвалу, який можна переоблаштувати в укриття. Там треба просто будувати. А будувати, відповідально, за новими державними стандартами, щоб укриття витримало пряме влучання – досить дороге завдання,

– уточнив посадовець.