Школи самостійно визначатимуть структуру і тривалість навчання

Педагогічні ради шкіл можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять. І навіть форму організації навчання.

Про це розповіли у Міносвіти України, коментуючи питання організації навчання школярів у 2023/24 навчальному році.

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Школи самостійно визначать структуру і тривалість навчання

Так, визначення структури і тривалості навчання відбуватиметься відповідно до навчального навантаження, з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку учнів, особливостей регіону тощо.

Все ж форма освітнього процесу може змінюватися впродовж навчального року – залежно від безпекової ситуації в населеному пункті.

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Також у МОН повідомили, що навчання під час повітряної тривоги має перериватися, а учасники освітнього процесу повинні пройти до сховища та перебувати там до скасування тривоги.

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