Школи самостійно визначатимуть структуру і тривалість навчання
Джерело:osvita.ua
Педагогічні ради шкіл можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять. І навіть форму організації навчання.
Про це розповіли у Міносвіти України, коментуючи питання організації навчання школярів у 2023/24 навчальному році.
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Школи самостійно визначать структуру і тривалість навчання
Так, визначення структури і тривалості навчання відбуватиметься відповідно до навчального навантаження, з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку учнів, особливостей регіону тощо.
Все ж форма освітнього процесу може змінюватися впродовж навчального року – залежно від безпекової ситуації в населеному пункті.Прагнете, щоб ваша дитина здобувала якісні знання, незважаючи на блекаути та інші виклики сьогодення? Щоб заняття відбувалися у цікавій та інтерактивній формі і відповідали вимогам Нової української школи? Це все можна отримати в першій і найбільшій дистанційній школі "Оптіма"! Долучайтесь до безкоштовного вебінару, щоб з перших уст дізнатись про всі умови та переваги навчання в "Оптімі".
Також у МОН повідомили, що навчання під час повітряної тривоги має перериватися, а учасники освітнього процесу повинні пройти до сховища та перебувати там до скасування тривоги.
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Як вчитимуться учні в Україні з 1 вересня
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.