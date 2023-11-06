У МОН зробили важливу заяву про безпеку навчання у час війни
Джерело:Міносвіти України
Під час воєнного стану пріоритетом в освіті є безпечні умови здобуття освіти. Тож учні та вчителі можуть самі обирати форму навчання.
При цьому незалежно від місця перебування. Учні та вчителі мають право перевестися на той формат навчання і викладання, який є найбезпечнішим.
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У МОН зробили важливу заяву про безпеку навчання у час війни
У межах навчального року 2023/2024 школи працюють в очному, дистанційному або змішаному режимах. Вибирають формат роботи на місцях. Пріоритет – безпека.
Також у МОН нагадують: якщо звучить сигнал повітряної тривоги, учні та вчителі мають пройти у безпечне місце. Перервати навчання і, якщо це можливо, продовжити його у безпечному місці. Це обов'язкове правило у межах усіх вищезгаданих форматів навчання.
І під час дистанційного навчання працівники повинні зупинити урок та звернути увагу школярів на необхідність піти в укриття. Перебувати в укриттях потрібно до завершення дії сигналу "Повітряна тривога",
– наголосили у Міносвіти.
І додали, що не варто у жодному разі нехтувати сигналами про небезпеку.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.