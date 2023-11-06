Під час воєнного стану пріоритетом в освіті є безпечні умови здобуття освіти. Тож учні та вчителі можуть самі обирати форму навчання.

При цьому незалежно від місця перебування. Учні та вчителі мають право перевестися на той формат навчання і викладання, який є найбезпечнішим.

Дивіться також "Твоя кар'єрна траєкторія" – унікальна програма, що допомагає школярам обрати професію

У МОН зробили важливу заяву про безпеку навчання у час війни

У межах навчального року 2023/2024 школи працюють в очному, дистанційному або змішаному режимах. Вибирають формат роботи на місцях. Пріоритет – безпека.

Також у МОН нагадують: якщо звучить сигнал повітряної тривоги, учні та вчителі мають пройти у безпечне місце. Перервати навчання і, якщо це можливо, продовжити його у безпечному місці. Це обов'язкове правило у межах усіх вищезгаданих форматів навчання.

І під час дистанційного навчання працівники повинні зупинити урок та звернути увагу школярів на необхідність піти в укриття. Перебувати в укриттях потрібно до завершення дії сигналу "Повітряна тривога",

– наголосили у Міносвіти.

І додали, що не варто у жодному разі нехтувати сигналами про небезпеку.