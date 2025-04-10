"Престижні школи зменшують кількість класів": в Україні меншає першокласників

В Україні щороку скорочується кількість першокласників. Тож за 11 років учнів у цілому в країні поменшає.

І ця тенденція нікуди не зникає, адже 2024 року в Україні ще більше знизилась народжуваність. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZN.UA.

Дивіться також Понад 1,7 мільйона учнів втратили зв'язок з офіційною системою української освіти: причини

Кількість першокласників зменшується

Так, з довоєнного 2020/2021 навчального року і до нинішнього 2024/2025 кількість першокласників скоротилася на 142 тисячі.

Журналісти при цьому зробили висновок, що вже зараз престижні школи Києва, куди раніше можна було записати дитину тільки через великий конкурс та зв'язки, зменшують кількість перших класів і будуть раді всім. А дехто й узагалі не впевнений, що зможе набрати першокласників.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що на тимчасово окупованих та прифронтових територіях України набір першачків 2023/2024 знизився порівняно з 2021/2022:

у Донецькій області – на 39%;

у Запорізькій – на 48%;

у Луганській – на 62%;

у Херсонській – на 42%.

До слова, нинішні першокласники – це діти, які народилися приблизно протягом 2018 – 2019 років. Тобто вони з'явилися на світ, коли Україна скочувалася в демографічну яму.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Натомість нинішні одинадцятикласники народилися якраз у роки розквіту народжуваності. Тому навіть попри всі складнощі війни одинадцятикласників 2024/2025 навчального року більше ніж 2020/2021: відповідно 234,5 тисячі проти 220 тисяч.

Але у перспективі ситуація відчутно зміниться, адже народжуваність різко падає. За прогнозами, коли наші першокласники підростуть, в Україні поменшає не лише студентів університетів, а й коледжів і профтехів.