Блекаути та повітряні тривоги: як поводитись дітям та батькам у різних екстремальних ситуаціях

Що робити, якщо повітряну тривогу оголосили до початку занять

У цьому разі треба йти до укриття поблизу дому або ж скористатися правилом "двох стін". Навіть якщо можна швидко добігти до закладу освіти, вчителів там може не бути. Навряд чи хтось з учителів незаконно вимагатиме ігнорувати небезпеку.

Коли мають розпочатися уроки після відбою тривоги

Чимало родин вважають, що у школах все одно чекатимуть дитину на перший урок, якщо повітряна тривога завершиться до початку занять. А за запізнення чи неявку сваритимуть. Натомість школа має запропонувати чіткий алгоритм, як діяти батькам та старшокласникам. Рішення варто ухвалювати індивідуально для закладу освіти.

Є варіант, відповідно до якого заняття у такий день автоматично переводять у дистанційний формат. Онлайни починаються не пізніше, ніж за годину після відбою тривоги. У маленьких містах та селах, можливо, більш доцільно проводити очне навчання. Класний керівник має обговорити з батьками у чаті час, за який усі школярі здатні добратися до школи.

Як визначити, чи йти до школи після ранкової повітряної тривоги?

Якщо тривога розпочалася ще до занять та так довго триває, що учень встигає приїхати лише наприкінці навчального дня, сенсу у цьому немає. Однак варто бути на зв'язку у батьківському чаті. У ньому після відбою тривоги мають повідомити, чи варто дітям йти до школи, чи вчитися дистанційно. До того ж освітянам радять створювати єдині для всієї школи чати, аби вчасно отримувати повідомлення.

Що робити, якщо тривога лунає, коли учень йде до школи?

Батьки з дітьми мають заздалегідь скласти безпечний маршрут руху та знайти відповідні укриття. До них учень має добратися за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Варто домовитися, щоб син чи донька йде до школи лише цією дорогою. Учень при цьому має попередити класного керівника, де перебуває, або передати цю інформацію через батьків.

Як діяти, якщо школяр їде громадським транспортом?

Батьки з дітьми мають заздалегідь визначити, яке укриття найближче до кожної зупинки на шляху. Громадський транспорт зупиняється під час повітряної тривоги, тож дитина має йти у сховище.

А якщо діти прямують до закладу освіти на шкільному автобусі?

Водій шкільного автобуса не має права їхати далі або стояти з пасажирами всередині під час повітряної тривоги. Діти мають вийти, навіть якщо вони у той час їхали лісом чи полем. Дорослі ж допоможуть їм сховатися в траншеї, під мостом, під естакадами чи бетонними конструкціями. Якщо шлях до школи далекий та складний, батьки можуть перевести дитину на індивідуальну форму навчання. Або ж краще підготуватися до таких ситуацій: придбати запасний теплий одяг, термоси з теплими напоями, сольові грілки для долонь.

Якщо учень запізнюється на урок, чи треба бігти до школи?

Якщо повітряну тривогу вже оголосили, краще шукати інше укриття. Адже доки дитина добіжить до школи, всі працівники школи вже перейдуть в укриття та будуть перебувати там разом із учнями. Під час повітряної тривоги учнів до школи не приймають.

Що робити батькам, якщо повітряна тривога розпочалася, коли вони привели дітей?

Батьки мають шукати інше укриття, якщо шкільне вміщує лише учнів та вчителів. До того ж у великих школах під виглядом членів родини учня до укриття з недобрими намірами можуть пройти незнайомці.

Якщо в укритті холодно, мало світла через блекаут, чи можуть батьки забрати дитину?

До кінця повітряної тривоги забирати дітей не дозволяють. Звісно, якщо укриття виявилося непридатним для перебування школярів та порушує санітарні норми, про це треба писати в органи управління освіти. Якщо визнають, що у школи немає належного укриття, навчання переведуть у дистанційний формат.

А якщо батьки письмово беруть відповідальність на себе?

Буває, що батьки пишуть заяви про те, що вони відповідальні за своїх дітей, якщо забирають їх під час тривоги зі школи. У такому разі вони мають також пам'ятати про нечинність таких документів. Вчителі повинні дотримуватися лише міркувань безпеки: під час повітряної тривоги учні залишаються в шкільному укритті. Відповідно до закону, бажання родини не може бути вищим за безпеку дитини.

Чи мають право дітей водити в туалет до школи під час повітряної тривоги?

У соцмережах описують випадки, коли в укритті не працюють туалети, а біотуалети вже вийшли з ладу. Тож за потреби дітей з укриття вчитель водить до шкільного туалету. Але це – порушення. Адже педагог наражає себе і дитину на небезпеку, коли виходить зі сховища.

Чи можна забрати дітей, якщо тривога триває кілька годин після завершення уроків?

Діти виходять з укриття лише після відбою тривоги. Незалежно від того, завершилися заняття чи ні. Кожна дитина має знати про це. Якщо відбій тривоги оголосили вже затемна, класні керівники обов'язково мають поцікавитися, як дитина добралася додому.

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А якщо повітряна тривога перервала контрольну роботу чи диктант?

Після повітряної тривоги уроки не зсуваються, а йдуть далі за розкладом. Тому завершення контрольної чи диктанту має відбутися на наступному уроці з цього предмету. Тоді, коли він має бути за розкладом.

А якщо через виключення світла не відбулися онлайн-уроки?

Часом учителі ставлять додаткові уроки, щоб наздогнати втрачені заняття. Проте час, який школярі мають проводити біля екранів, обмежений санітарними вимогами. Освітяни з інших країн у таких випадках стисло опрацьовують теми, а також дають завдання на опрацювання самостійно.

Якщо через відключення світла частина учнів не змогла приєднатися до онлайн-уроку?

Досвідчені освітяни радять окремо провести онлайн-заняття. Або діяти так, як радять у разі, якщо через вимкнення світла не відбулися уроки в дистанційному форматі.

Чи має відбутися урок, якщо онлайн навчаються діти з різних регіонів і у частини з них – повітряна тривога чи блекаут?

Лише вчитель може це вирішувати, залежно від кількості відсутніх. Проте найімовірніше заняття відбудеться. Та педагог має подбати про те, як викласти цю тему решті учнів. Якщо педагог ігнорує цю проблему або натякає на те, що діти самі мають наздоганяти, є ризик, що вони не підуть в укриття наступного разу, тобто ризикуватимуть власною безпекою.

Чи має враховувати вчитель, що під час блекауту учень не може надіслати виконану роботу?

Під час дистанційного навчання поширеною є вимога виконати завдання до певної години на онлайн-платформі або сфотографувати роботу у зошиті та надіслати у Viber. Звісно, блекаути роблять це складним, подекуди неможливим. Учитель має дати запас часу. Наприклад, перевіряти наявність робіт наприкінці тижня, а не щодня.