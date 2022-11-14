Блэкауты и воздушные тревоги: как вести себя детям и родителям в разных экстремальных ситуациях

Что делать, если воздушная тревога была объявлена до начала занятий

В этом случае нужно идти в укрытия вблизи дома или воспользоваться правилом "двух стен". Даже если можно быстро добежать до учебного заведения, учителей там может не быть. Вряд ли кто-то из учителей будет незаконно требовать игнорировать опасность.

Когда должны начаться уроки после отбоя тревоги

Многие семьи считают, что в школах все равно будут ждать ребенка на первый урок, если воздушная тревога завершится до начала занятий. А за опоздание или неявку будут ругать. Школа должна предложить четкий алгоритм, как действовать родителям и старшеклассникам. Решение следует принимать индивидуально для учебного учреждения.

Есть вариант, согласно которому занятия в такой день автоматически переводятся в дистанционный формат. Онлайны начинаются не позже, чем через час после отбоя тревоги. В маленьких городах и селах возможно более целесообразно проводить очное обучение. Классный руководитель должен обсудить с родителями в чате время, за которое все школьники способны добраться до школы.

Как определить, идти ли в школу после утренней воздушной тревоги?

Если тревога началась еще до занятий и так долго длится, что ученик успевает приехать только к концу учебного дня, смысла в этом нет. Однако следует быть на связи в родительском чате. В нем после отбоя тревоги должны сообщить, следует ли детям идти в школу или учиться дистанционно. К тому же, педагогам советуют создавать единые для всей школы чаты, чтобы вовремя получать сообщения.

Что делать, если тревога раздается, когда ученик идет в школу?

Родители с детьми должны заранее составить безопасный маршрут движения и найти подходящие укрытия. До них ученик должен добраться в течение 10 минут после объявления воздушной тревоги. Следует договориться, чтобы сын или дочь шли в школу только по этой дороге. Ученик должен предупредить классного руководителя, где находится, или передать эту информацию через родителей.

Как поступить, если школьник едет на общественном транспорте?

Родители с детьми должны заранее определить, какое укрытие ближе к каждой остановке на пути. Общественный транспорт останавливается во время воздушной тревоги, поэтому ребенок должен идти в укрытие.

А если дети направляются в учебное заведение на школьном автобусе?

Водитель школьного автобуса не имеет права ехать дальше или стоять с пассажирами во время воздушной тревоги. Дети должны выйти, даже если они в то время ехали по лесу или по полю. Взрослые помогут им спрятаться в траншее, под мостом, под эстакадами или бетонными конструкциями. Если путь в школу далек и сложен, родители могут перевести ребенка на индивидуальную форму обучения. Или лучше подготовиться к таким ситуациям: приобрести запасную теплую одежду, термосы с теплыми напитками, солевые грелки для ладоней.

Если ученик опаздывает на урок, нужно ли бежать в школу?

Если воздушную тревогу уже объявили, лучше искать другое укрытие. Ведь, пока ребенок добежит до школы, все работники школы уже перейдут в укрытие и будут находиться там вместе с учениками. Во время воздушной тревоги учеников в школу не принимают.

Что делать родителям, если воздушная тревога началась, когда они привели детей?

Родители должны искать другое укрытие, если школьное вмещает только учеников и учителей. К тому же, в больших школах под видом членов семьи ученика в укрытие с недобрыми намерениями могут пройти незнакомцы.

Если в укрытии холодно, мало света из-за блэкаута, могут ли родители забрать ребенка?

До конца воздушной тревоги забирать детей не разрешают. Конечно, если укрытие оказалось непригодным для пребывания школьников и нарушает санитарные нормы, об этом следует писать в органы управления образования. Если признают, что у школы нет должного укрытия, обучение будет переведено в дистанционный формат.

А если родители в письменном виде берут ответственность на себя?

Случается, что родители пишут заявления о том, что они ответственны за своих детей, если забирают их во время тревоги из школы. В таком случае они также должны помнить о недействительности таких документов. Учителя должны придерживаться только соображений безопасности: во время воздушной тревоги ученики остаются в школьном укрытии. Согласно закону, желание семьи не может быть выше безопасности ребенка.

Имеют ли право детей водить в туалет в школу во время воздушной тревоги?

В соцсетях описывают случаи, когда в укрытии не работают туалеты, а биотуалеты уже вышли из строя. Поэтому при необходимости детей из укрытия учитель водит в школьный туалет. Но это – нарушение. Ведь педагог подвергает себя и ребенка опасностью, когда выходит из укрытия.

Можно ли забрать детей, если тревога продолжается через несколько часов после завершения уроков?

Дети выходят из укрытия только после отбоя тревоги. Независимо от того, завершились занятия или нет. Каждый ребенок должен знать об этом. Если отбой тревоги объявили уже в темное время суток, классные руководители обязательно должны поинтересоваться, как ребенок добрался домой.

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А если воздушная тревога прервала контрольную работу или диктант?

После воздушной тревоги уроки не сдвигаются, а идут дальше по расписанию. Поэтому завершение контрольной или диктанта должно состояться на следующем уроке по этому предмету. Тогда, когда он должен быть по расписанию.

А если из-за выключения света не состоялись онлайн-уроки?

Иногда учителя ставят дополнительные уроки, чтобы догнать упущенные занятия. Однако время, которое школьники должны проводить у экранов, ограничено санитарными требованиями. Педагоги из других стран в таких случаях кратко прорабатывают темы, а также дают задачи на проработку самостоятельно.

Если из-за отключения света часть учеников не смогла присоединиться к онлайн-уроку?

Опытные педагоги советуют отдельно провести онлайн-занятия. Или поступать так, как советуют в случае, если из-за отключения света не состоялись уроки в дистанционном формате.

Предстоит ли урок, если онлайн учатся дети из разных регионов и в части из них – воздушная тревога или блэкаут?

Только учитель может это решать в зависимости от количества отсутствующих. Однако вероятнее всего занятие состоится. Но педагог должен позаботиться о том, как изложить эту тему остальным ученикам. Если педагог игнорирует эту проблему или намекает на то, что дети сами должны догонять, есть риск, что они не пойдут в укрытие в следующий раз, то есть будут рисковать собственной безопасностью.

Должен ли учитывать учитель, что во время блэкаута ученик не может отправить проделанную работу?

Во время дистанционного обучения распространено требование выполнить задание до определенного времени на онлайн-платформе или сфотографировать работу в тетради и отправить в Viber. Конечно, блэкауты делают это сложным, иногда невозможным. Учитель должен дать запас времени. К примеру, проверять наличие работ в конце недели, а не ежедневно.