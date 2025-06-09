Які спеціальності середньої профтехосвіти мають найбільший попит у Львові

Здобувачі середньої профтехосвіти у Львові найбільше вступають на готельно-ресторанну сферу, кулінарію, на слюсарів із ремонту колісних транспортних засобів, автомеханіків, електрогазозварників. Зараз критичний попит на верстатників широкого профілю, але на цю спеціальність не так багато охочих.

Також батьки не дуже охоче погоджуються, щоб їхня дитина навчалась на будівельника, маляра, інсталятора санітарно-гігієнічних систем, тому що думають, що це дуже брудна, важка робота. Про це 24 Каналу розповів начальник відділу професійної освіти департаменту освіти та культури Львівської міської ради Богдан Іванусь.

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"Завжди говорю про те, що навіть у сучасному світі штучний інтелект ніколи не прийде і не зробить у квартирі чи будинку ремонт. Малоймовірно, що він збудує будинок, змінить сантехніку, зробить інші роботи, пов'язані з електрикою. Не потрібно боятися таких спеціальностей. Тому що вони критично важливі як для бізнесу, так і для держави", – підкреслив він.

Можливості для здобувачів освіти

Богдан Іванусь зазначив, що здобувачі середньої профтехосвіти у Львові можуть навчатися у навчально-практичних центрах. У 2025 році було відкриття трьох таких центрів.

Зокрема, унікальний в Україні навчально-практичний центр вітражного мистецтва. Адже у Львові є єдиний в Україні заклад професійно-технічної освіти, який має цю спеціальність.

Попередні роки за допомогою і державних програм, і міжнародних партнерів відкривали майстерні кравецького напрямку, з деревообробки і так далі.

Наші діти можуть навчатися, апробувати свої знання на практиці у закладах професійної освіти на сучасному якісному обладнанні. І далі переходити на підприємство, де у справжніх виробничих умовах можуть повністю поринути у виробничий процес, специфіку роботи безпосередньо компанії, в якій вони будуть працювати, пройти там оплачувану практику,

– пояснив посадовець.

За його словами, після завершення навчання здобувачі освіти у Львові можуть потенційно працевлаштуватися у будь-якій компанії, де матимуть бажання залишитись на роботу.