Также родители не очень охотно соглашаются, чтобы их ребенок учился на строителя, маляра, инсталлятора санитарно-гигиенических систем, потому что думают, что это очень грязная, тяжелая работа. Об этом 24 Каналу рассказал начальник отдела профессионального образования департамента образования и культуры Львовского городского совета Богдан Иванусь.

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"Всегда говорю о том, что даже в современном мире искусственный интеллект никогда не придет и не сделает в квартире или доме ремонт. Маловероятно, что он построит дом, изменит сантехнику, сделает другие работы, связанные с электричеством. Не нужно бояться таких специальностей. Потому что они критически важны как для бизнеса, так и для государства", – подчеркнул он.

Возможности для соискателей образования

Богдан Иванусь отметил, что соискатели среднего профтехобразования во Львове могут учиться в учебно-практических центрах. В 2025 году было открытие трех таких центров.

В частности, уникальный в Украине учебно-практический центр витражного искусства. Ведь во Львове есть единственное в Украине заведение профессионально-технического образования, которое имеет эту специальность.

Предыдущие годы с помощью и государственных программ, и международных партнеров открывали мастерские портняжного направления, по деревообработке и так далее.

Наши дети могут учиться, апробировать свои знания на практике в учреждениях профессионального образования на современном качественном оборудовании. И дальше переходить на предприятие, где в настоящих производственных условиях могут полностью погрузиться в производственный процесс, специфику работы непосредственно компании, в которой они будут работать, пройти там оплачиваемую практику,

– пояснил чиновник.

По его словам, после завершения обучения соискатели образования во Львове могут потенциально трудоустроиться в любой компании, где будут иметь желание остаться на работу.