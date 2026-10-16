Навіть не половина: у скількох школах в Україні учні можуть вчитися під час тривог
42% шкіл у нашій державі можуть продовжувати навчальний процес під час повітряної тривоги. Мовиться про здобуття освіти в укритті.
Про це заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.
Скільки шкіл можуть працювати у час тривоги
Посадовець повідомив, що 82% учнів і вихованців садків в Україні зараз можуть здобувати освіту в закладах освіти з укриттями.
Але варто розділяти укриття для того, щоб укритися від ворожої атаки, і укриття, щоб у ньому можна було продовжувати навчання. 42% шкіл може продовжувати навчання під час тривоги, а не лише укрити дітей,
– уточнив Бутенко.
Він зазначив, що торік на облаштування укриттів виділили 6 мільярдів гривень. З них 1 мільярд гривень уперше спрямували на дитячі садки. Роботи розпочали за 131 проєктом, 13 проєктів уже завершили, понад 40 – на завершальному етапі.
Як вчитимуться учні під час тривог
Міністр також закликав громади адаптувати освітній процес до тривалих повітряних тривог і розробляти чіткі алгоритми дій для закладів освіти.
За його словами, понад 9 тисяч шкіл мають джерела живлення, які дають змогу працювати понад вісім годин. Серед них – генератори, енергетичні установки та сонячні панелі.
У МОН також рекомендують перейти на дистанційне навчання у громадах, де припинили підвезення учнів до шкіл.
- Раніше ми інформували, що уряд України ухвалив рішення щодо організації навчання під час тривалих повітряних тривог. Так, кожна школа самостійно визначатиме модель навчання з урахуванням безпекової ситуації, місткості та облаштування укриття.