Навіть не половина: у скількох школах в Україні учні можуть вчитися під час тривог

42% шкіл у нашій державі можуть продовжувати навчальний процес під час повітряної тривоги. Мовиться про здобуття освіти в укритті.

Про це заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

Скільки шкіл можуть працювати у час тривоги

Посадовець повідомив, що 82% учнів і вихованців садків в Україні зараз можуть здобувати освіту в закладах освіти з укриттями.

Але варто розділяти укриття для того, щоб укритися від ворожої атаки, і укриття, щоб у ньому можна було продовжувати навчання. 42% шкіл може продовжувати навчання під час тривоги, а не лише укрити дітей,

– уточнив Бутенко.

Він зазначив, що торік на облаштування укриттів виділили 6 мільярдів гривень. З них 1 мільярд гривень уперше спрямували на дитячі садки. Роботи розпочали за 131 проєктом, 13 проєктів уже завершили, понад 40 – на завершальному етапі.

Як вчитимуться учні під час тривог

Міністр також закликав громади адаптувати освітній процес до тривалих повітряних тривог і розробляти чіткі алгоритми дій для закладів освіти.

За його словами, понад 9 тисяч шкіл мають джерела живлення, які дають змогу працювати понад вісім годин. Серед них – генератори, енергетичні установки та сонячні панелі.

У МОН також рекомендують перейти на дистанційне навчання у громадах, де припинили підвезення учнів до шкіл.