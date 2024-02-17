Майже мільйон учнів в Україні навчаються онлайн, – Лісовий

На сьогодні близько 900 тисяч українських дітей навчаються онлайн. У МОН кажуть, що це величезна цифра.

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий при цьому вважає, що треба повернути якомога більше дітей до очного навчання. Зокрема там, де це можливо.

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Як війна впливає на навчання учнів

Посадовець зазначив, що у звичайних українських школах дистанційне навчання, на жаль, не завжди забезпечує відповідну якість.

Україна пройшла міжнародне дослідження PISA, зробила це прямо під час активної фази війни, і ми бачимо в загальній динаміці падіння опанування навичок учнями,

– зауважив міністр.

І додав: якщо говорити про Україну, то на падіння навчальних результатів продовжує впливати війна.

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Ми маємо освітні втрати, а саме – відставання загалом по країні учнів від того, що вони мають засвоїти на своєму етапі навчання. Втрати ми оцінюємо в середньому у півтора року,

– уточнив Лісовий.

І додав, що війна також спричинила освітні розриви. Так, помітною є різниця між якістю освіти в місті та в сільській місцевості.

Загалом по країні значне відставання учнів в читацьких навичках, як навичках розуміння та аналізу тексту. Ми маємо відставання в природничих дисциплінах і математиці. В селі ці відставання більші, ніж в містах,

– повідомив міністр освіти.

І додав, що МОН бачить і визнає ці проблеми, і вони потребують ряду політик для вирішення.

Раніше ми також повідомляли про те, що як повномасштабна війна в Україні загострила навчальні труднощі, які виникли у час пандемії коронавірусу.