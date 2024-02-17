Очільник відомства Оксен Лісовий заявив, що це буде модельна програма за ключовими напрямками знань, які треба дати дітям для захисту власної країни.
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Як змінять предмет "Захист України"
Лісовий заявив, що кошти для навчання фахівців, які будуть викладати цю дисципліну, є. Також передбачили гроші і на закупівлю необхідного обладнання.
Наша мета – не тільки практичні навички старшокласників з надання першої домедичної допомоги, стрілецької підготовки, управління БпЛА, але й розуміння, чому важливо захищати Україну,
– наголосив міністр.
І додав, що цьогорічна ситуація з мобілізацією демонструє, що певна частина громадян не розуміє цього свого громадянського обов'язку. Цю ситуацію треба виправляти, вважає посадовець.
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Які зміни відбудуться у сфері шкільної освіти
- Недавно заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків анонсував чимало змін для шкіл і учнів.
- Зокрема, у межах реформи НУШ до 1 вересня 2024 року мають забезпечити всіма підручниками учнів 7 класів.
- Також міністерство працює над змінами до підручників з історії України для 11 класу, аби додати події новітньої історії.
- Продовжать і втілення реформи НУШ у базовій ланці та пілотування профільної середньої освіти тощо.