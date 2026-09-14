Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Освіта Освіта в Україні У Києві зростає кількість дітей, які навчаються очно
14 вересня, 13:13
2
Оновлено - 13:46, 14 вересня

Ситуація змінюється: як зараз навчаються учні у Києві

Марія Волошин

Протягом другого тижня навчання у школах Києва збільшилась кількість дітей, які здобувають освіту очно. Минулого тижня таких було 45% школярів.

Цього тижня вже 51%. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Скільки учнів у Києві навчаються очно

Із 11 шкіл, які на початку навчального року працювали лише дистанційно, зараз таких залишилося 5. Це сталося завдяки й переобладнанню  укриттів із зонуванням на простори для навчання.

Зміни в системі оповіщення та розподілі рівнів загроз не змінюють алгоритму дій у закладах освіти. У разі дронової атаки, яка позначається жовтим рівнем небезпеки, школярі разом із дорослими переходять в укриття. Дітей, які приходять до школи під час оголошеної повітряної тривоги, зустрічає відповідальний дорослий та організовано проводить до укриття, 
– нагадав чиновник. 

І додав: якщо укриття дозволяє одночасно розмістити дітей і організувати для них навчання, освітній процес продовжують у сховищі.

Якщо місткість або особливості укриття не дозволяють повноцінно проводити заняття, діти перебувають там до завершення повітряної тривоги. Після відбою навчання продовжується відповідно до моделі, обраної конкретним закладом – очної або змішаної, 
– повідомив Мондриївський.

Як облаштовують укриття 

І додав, що в укриттях:

  • облаштовують робочі зони;

  • встановлюють парти та дошки;

  • створюють додаткове освітлення;

  • забезпечують безперервний доступ до Wi-Fi.

Для кожного класу визначене місце в укритті та алгоритм роботи. Учителі заздалегідь готують матеріали, які можна використовувати в умовах укриття, 
– кажуть в КМДА.

І додають, що модель навчання в умовах війни є змінною. Адміністрація освітнього закладу регулярно оцінює безпекову ситуацію і за потреби може змінювати формат – переходити на дистанційне навчання або змішаний формат у межах загальноміських підходів.

  • Раніше ми розповідали, що у Києві перший тиждень навчального року у школах розпочався в очно-дистанційному форматі. 

Пов'язані теми:

Школа Новини Київ