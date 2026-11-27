Університети в Україні самостійно можуть визначати формат навчання під час відключень світла. МОН при цьому радить припиняти очну роботу там, де неможливо гарантувати базові умови безпеки.

При цьому переводити всі ЗВО на дистанційне навчання не планують. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

Чи передбачили кошти на підтримку роботи ЗВО?

Посадовець каже: під час блекаутів виші мають оцінювати, скільки часу зможуть працювати без зовнішнього електропостачання та які системи здатні підтримувати автономно. Ситуація залежить від конкретного університету.

Трофименко також повідомив, що для посилення енергетичної стійкості державних університетів у сфері управління МОН передбачили 600 мільйонів гривень.

З них 500 мільйонів гривень спрямують на капітальні проєкти, ще 100 мільйонів гривень – на підготовку проєктної документації,

– уточнив посадовець.

Кошти можуть використати, зокрема, на системи накопичення енергії та установки, які одночасно виробляють електрику й тепло.

Чи забезпечать студентів житлом?

Заступник Бутенка заявив, що виші повинні підготувати чергові гуртожитки для студентів, яким нікуди їхати. Насамперед це переселенці, діти-сироти та ті, чиє житло зруйноване або залишилося на окупованій території.

Якщо ресурси у ЗВО обмежені, МОН радить зосереджувати таких мешканців в одній підготовленій будівлі або кількох корпусах. При цьому перевірити готовність корпусу.

Чи переведуть виші на дистанційне навчання?

Формат навчання ЗВО визначають самі, але повинні узгоджувати рішення з місцевими військовими адміністраціями.

Дистанційний формат доречний, якщо він дає змогу продовжити навчання безпечно. Водночас університетам потрібно враховувати, чи мають студенти вдома світло та інтернет,

– зазначив Трофименко.

МОН при цьому радить завчасно надавати матеріали, які можна завантажити й опрацювати без постійного зв'язку, та передбачати інший час для контрольних робіт. А лабораторні роботи з обладнанням потрібно переносити або проводити на доступній безпечній базі. Багато закладів уже розмістили основні лабораторії під землею.