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При этом переводить все вузы на дистанционное обучение не планируется. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Предусмотрены ли средства на поддержку работы вузов?

Чиновник говорит: во время отключений электроэнергии вузы должны оценивать, сколько времени смогут работать без внешнего электроснабжения и какие системы способны поддерживать автономно. Ситуация зависит от конкретного университета.

Трофименко также сообщил, что для укрепления энергетической устойчивости государственных университетов в сфере управления МОН предусмотрели 600 миллионов гривен.

Из них 500 миллионов гривен направят на капитальные проекты, еще 100 миллионов гривен – на подготовку проектной документации– уточнил чиновник.

Средства могут быть использованы, в частности, на системы накопления энергии и установки, которые одновременно производят электричество и тепло.

Обеспечат ли студентов жильем?

Заместитель Бутенко заявил, что вузы должны подготовить дежурные общежития для студентов, которым некуда ехать. Прежде всего это переселенцы, дети-сироты и те, чье жилье разрушено или осталось на оккупированной территории.

Если ресурсы вузов ограничены, МОН рекомендует размещать таких жильцов в одном подготовленном здании или нескольких корпусах. При этом необходимо проверить готовность корпуса.

Перейдут ли вузы на дистанционное обучение?

Формат обучения вузы определяют сами, но должны согласовывать решения с местными военными администрациями.

Дистанционный формат уместен, если он позволяет продолжить обучение в безопасных условиях. В то же время университетам необходимо учитывать, есть ли у студентов дома электричество и интернет– отметил Трофименко.

МОН при этом рекомендует заблаговременно предоставлять материалы, которые можно скачать и проработать без постоянного подключения к сети, а также предусматривать другое время для контрольных работ. А лабораторные работы с оборудованием нужно переносить или проводить на доступной безопасной базе. Многие учебные заведения уже разместили основные лаборатории под землей.