Для учнів із ТОТ визначили кількість годин на педагогічний патронаж

У МОН визначили фіксовану кількість годин на навчання для учнів з тимчасово окупованих територій України. Ці школярі навчаються за педагогічним патронажем.

Відповідний наказ Міністерства освіти і науки України унормував кількість щотижневих годин, передбачених для навчання таких учнів. Про це інформує 24 Канал.

Скільки годин триватиме навчання?

Тепер кількість навчальних годин за педагогічним патронажем визначають залежно від класу:

5 годин на тиждень – для учнів 1 – 4 класів;

8 годин на тиждень – для учнів 5 – 9 класів;

12 годин на тиждень – для учнів 10 – 11 (12) класів.

Педагогічний патронаж передбачає навчання у зручний для дитини час з урахуванням безпекової ситуації та проведення занять, консультацій та оцінювання в індивідуальному форматі.

Також очікують, що учитель має розробляти індивідуальний навчальний план відповідно до потреб і можливостей дитини.

Як можуть навчатися учні на ТОТ?