Для учеников с ВОТ определили количество часов на педагогический патронаж

В МОН определили фиксированное количество часов на обучение для учеников с временно оккупированных территорий Украины. Эти школьники учатся по педагогическому патронажу.

Соответствующий приказ Министерства образования и науки Украины нормировал количество еженедельных часов, предусмотренных для обучения таких учеников. Об этом информирует 24 Канал.

Сколько часов будет длиться обучение?

Теперь количество учебных часов по педагогическому патронажу определяют в зависимости от класса:

5 часов в неделю – для учеников 1 – 4 классов;

8 часов в неделю – для учащихся 5 – 9 классов;

12 часов в неделю – для учащихся 10 – 11 (12) классов.

Педагогический патронаж предусматривает обучение в удобное для ребенка время с учетом ситуации безопасности и проведения занятий, консультаций и оценки в индивидуальном формате.

Также ожидают, что учитель должен разрабатывать индивидуальный учебный план в соответствии с потребностями и возможностями ребенка.

Как могут учиться ученики на ВОТ?