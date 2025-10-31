Укр Рус
Учеба Образование в Украине Для учеников с ВОТ определили количество часов на педагогический патронаж
31 октября, 21:37
2

Для учеников с ВОТ определили количество часов на педагогический патронаж

Мария Волошин
Основні тези
  • МОН установило количество часов для занятий по педагогическому патронажу для учеников с временно оккупированных территорий.
  • Теперь количество учебных часов по педагогическому патронажу определяют в зависимости от класса.

В МОН определили фиксированное количество часов на обучение для учеников с временно оккупированных территорий Украины. Эти школьники учатся по педагогическому патронажу.

Соответствующий приказ Министерства образования и науки Украины нормировал количество еженедельных часов, предусмотренных для обучения таких учеников. Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также Как украинские ученики за рубежом могут присоединиться к ученическим олимпиадам

Сколько часов будет длиться обучение?

Теперь количество учебных часов по педагогическому патронажу определяют в зависимости от класса:

  • 5 часов в неделю – для учеников 1 – 4 классов;

  • 8 часов в неделю – для учащихся 5 – 9 классов;

  • 12 часов в неделю – для учащихся 10 – 11 (12) классов.

Педагогический патронаж предусматривает обучение в удобное для ребенка время с учетом ситуации безопасности и проведения занятий, консультаций и оценки в индивидуальном формате.

Также ожидают, что учитель должен разрабатывать индивидуальный учебный план в соответствии с потребностями и возможностями ребенка.

Смотрите также Предлагают "легкие деньги": как спасти ребенка от вербовки россиянами в интернете

Как могут учиться ученики на ВОТ?

  • Ранее в МОН рассказали, что ученики на ВОТ могут учиться дистанционно по полной программе, семейной форме, экстернатом или по педагогическому патронажу.

  • Формат зависит от ситуации с безопасностью.

  • МОН рекомендовало ученикам на ВОТ выбирать форму педагогического патронажа, ведь так ученик будет иметь индивидуальный план, адаптирован под собственные нужды и связь со своим учителем.