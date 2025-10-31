Для учеников с ВОТ определили количество часов на педагогический патронаж
- МОН установило количество часов для занятий по педагогическому патронажу для учеников с временно оккупированных территорий.
- Теперь количество учебных часов по педагогическому патронажу определяют в зависимости от класса.
В МОН определили фиксированное количество часов на обучение для учеников с временно оккупированных территорий Украины. Эти школьники учатся по педагогическому патронажу.
Соответствующий приказ Министерства образования и науки Украины нормировал количество еженедельных часов, предусмотренных для обучения таких учеников. Об этом информирует 24 Канал.
Сколько часов будет длиться обучение?
Теперь количество учебных часов по педагогическому патронажу определяют в зависимости от класса:
5 часов в неделю – для учеников 1 – 4 классов;
8 часов в неделю – для учащихся 5 – 9 классов;
12 часов в неделю – для учащихся 10 – 11 (12) классов.
Педагогический патронаж предусматривает обучение в удобное для ребенка время с учетом ситуации безопасности и проведения занятий, консультаций и оценки в индивидуальном формате.
Также ожидают, что учитель должен разрабатывать индивидуальный учебный план в соответствии с потребностями и возможностями ребенка.
Как могут учиться ученики на ВОТ?
Ранее в МОН рассказали, что ученики на ВОТ могут учиться дистанционно по полной программе, семейной форме, экстернатом или по педагогическому патронажу.
Формат зависит от ситуации с безопасностью.
МОН рекомендовало ученикам на ВОТ выбирать форму педагогического патронажа, ведь так ученик будет иметь индивидуальный план, адаптирован под собственные нужды и связь со своим учителем.