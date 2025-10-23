22% всех завербованных – подростки. Об этом рассказывает 24 Канал с ссылкой на Dovidka.info.

Как распознать угрозу и что делать?

ФСБ использует Telegram, игры и соцсети, обещая "легкие деньги" или "секретные миссии". Однако последствия трагические. На основе материалов проекта Dovidka.info и советов психолога Ирины Плешаковой разработали практические рекомендации для родителей и учителей "Как говорить с ребенком об опасности вербовки".

Начните разговор с детьми с 9 – 10 лет, когда они уже имеют доступ к интернету. Объясните спокойно, без запугивания: вербовка – это обман, когда через ботов или "друзей" в чатах заставляют делать что-то незаконное, например, фотографировать объекты или закладывать взрывчатку. Для младших (9 – 12 лет) используйте простые примеры: "Если в игре просят фото школы, это ловушка".

Для подростков 13 – 17 лет говорите глубже: "Telegram-боты обещают "помощь", но это преступление". Скажите: "Я верю, что ты справишься, но знания – твоя защита". Цель – бдительность, а не страх.

Доверие – ключ к безопасности, что строится каждый день. Не кричите, не обесценивайте. Скажем, вы хотите, чтобы ребенок рассказал о "подработке", что ему предлагают в интернете. Тогда нужно, чтобы он был уверен, что вы не отругаете, знал, что вы не "взорветесь", не отберете телефон, а скажете: "Спасибо, что доверил/ла. Подумаем вместе, что это было на самом деле",

– советуют специалисты.

Если ребенок уже ступил в ловушку, ваша задача – не "исправить", а "удержать контакт": "Я с тобой, мы справимся". Спрашивайте: "Что почувствовала? Почему согласилась?". "Легкие деньги" – основная наживка ФСБ. Объясните: предложения быстрого заработка за "мелочи" – это обман, а "секретные миссии" – манипуляция. Давайте карманные деньги (например, 150 грн/неделю), чтобы уменьшить уязвимость. Учите анализировать: "Кто предлагает? Какие риски?". Вместе разбирайте подозрительные объявления, чтобы развить критическое мышление.

Следите за тревожными сигналами в поведении: больше времени в закрытых чатах, раздражительность, новые пароли, стертая история, увлечение военной тематикой или внезапное появление денег или анонимных "друзей". Не паникуйте – начинайте спокойный разговор. Обсуждайте онлайн-общение без контроля: "Я волнуюсь за тебя". Смотрите тренды в TikTok вместе, договоритесь о сигнале: "Мама, надо поговорить без крика",

– добавляют эксперты.

Научите детей распознавать манипуляции:

лесть ("Ты особенный");

преуменьшение ("Это не страшно");

изоляция ("Никому не говори");

обещания заработка – это все ловушки.

Предлагайте игру: "Это нормально или подозрительно?". Подчеркивайте: "Расскажи о странном – без наказания".

Для учителей: интегрируйте тему в уроки гражданского образования или информатики, анализируйте кейсы, учите критическому мышлению. Создайте "уголок безопасности" или анонимный ящик для вопросов, чтобы дети доверяли вам, а не Telegram-ботам.

Если контакт с вербовщиком состоялся, поблагодарите ребенка за откровенность, соберите скриншоты и обратитесь в киберполицию (0 800 505 170, cyberpolice.gov.ua) или СБУ (чат-бот "Спали ФСБшника"). Не кричите и не забирайте гаджеты – это оттолкнет ребенка.

Доверие и знания – лучшая защита. Разговаривайте с детьми сейчас, чтобы уберечь их от ловушек врага!