Зокрема, українські учні, які тимчасово перебувають за кордоном, тепер зможуть узяти участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у дистанційному форматі – як учасники закордонного округу (додаткової області / регіону). Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також Молодь дедалі менше користується українською мовою у побуті, – МОН

Як долучитися учням?

Аби стати учасником змагань, треба бути не молодшим/-ою за клас (курс), ніж клас (курс) навчання в закладі освіти, відповідно до вікових груп для кожного предмета.

До 14 листопада 2025 року (включно) варто заповнити онлайн-форму реєстрації на обрану олімпіаду:

При цьому треба додати до форми такі документи:

сканкопію оригіналу заявки на участь у ІІ етапі для закордонного округу (та її текст у форматі Word);

сканкопію згоди на обробку персональних даних неповнолітнього учасника (підписану одним із батьків або законним представником);

сканкопію згоди на знімання та використання зображення неповнолітнього учасника.

Приклади всіх документів тут.

Хто може брати участь?

ІІ етап для закордонного округу проводять серед учнів шкіл, училищ, коледжів. Його мета – залучити до олімпіадного руху громадян України, які проживають за її межами. Бути зарахованим до українського закладу освіти не обов'язково, достатньо навчатися в іноземному закладі освіти.

Дивіться також "Хочу, щоб освіта не формувала страх у дітей": Лісовий долучився до написання Радіодиктанту

Як відбуватиметься олімпіада для учнів із-за кордону?

Під час проведення олімпіади учасники мають дотримуватися вимог академічної доброчесності:

виконувати завдання самостійно;

перебувати в кімнаті з двома статичними вебкамерами (спереду та позаду);

бути під'єднаними до онлайн-конференції протягом усього часу виконання завдань.

За перебігом змагання стежитимуть представники організаційного комітету, які перебуватимуть в онлайн-конференції та контролюватимуть дотримання правил.

Коли відбуватимуться олімпіади для учнів із-за кордону?

Графік проведення ІІ етапу для закордонного округу буде синхронним із графіком в Україні – за київським часом. Конкретні дати повідомлять завчасно.

За тиждень до проведення олімпіади зареєстровані учасники отримають інструкцію на електронну адресу, зазначену у формі реєстрації. Вона міститиме вимоги до організації робочого місця, правила подання апеляції, строки оголошення результатів та інші важливі деталі.

Як визначають переможців і відбуватиметься ІІІ етап олімпіади?

Переможці ІІ етапу формують окрему команду з відповідного предмета від закордонного округу для участі в ІІІ етапі.

До складу команди може входити до 12 учасників (не більш як троє з кожного класу).

Третій етап олімпіад з навчальних предметів відбувається в Україні за фізичної присутності учасника.

Для участі переможці II етапу олімпіад із відповідних навчальних предметів із закордонного округу мають надати:

паспорт;

документ, що підтверджує постійне або тимчасове перебування за кордоном;

копію РНОКПП.

Ми також розповідали, як врятувати дитину від вербування росіянами в інтернеті.