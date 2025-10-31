Зокрема, українські учні, які тимчасово перебувають за кордоном, тепер зможуть узяти участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у дистанційному форматі – як учасники закордонного округу (додаткової області / регіону). Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Як долучитися учням?
Аби стати учасником змагань, треба бути не молодшим/-ою за клас (курс), ніж клас (курс) навчання в закладі освіти, відповідно до вікових груп для кожного предмета.
До 14 листопада 2025 року (включно) варто заповнити онлайн-форму реєстрації на обрану олімпіаду:
- астрономія: https://forms.gle/xNASKVEuSw2mtWmQ8;
- біологія: https://forms.gle/dpwMfNXYWPUMMtzz7;
- географія: https://forms.gle/cobNYXSbxoJsLVDw6;
- інформатика: https://forms.gle/cbYrak7kozYguvaw9;
- інформаційні технології: https://forms.gle/yNqt8MKtRyKNSLme6;
- історія: https://forms.gle/kBUjD5y7GSyZ3Qns8;
- математика: https://forms.gle/b7hVPosufo433Dva7;
- правознавство: https://forms.gle/59LGQ5NQcEfD5cLZA;
- українська мова і література: https://forms.gle/eQQq7wLQo6b1FBs97;
- фізика: https://forms.gle/eJpJ7pTyUHberA469;
- хімія: https://forms.gle/pGPXyTrnF1KVu4VC9.
При цьому треба додати до форми такі документи:
- сканкопію оригіналу заявки на участь у ІІ етапі для закордонного округу (та її текст у форматі Word);
- сканкопію згоди на обробку персональних даних неповнолітнього учасника (підписану одним із батьків або законним представником);
- сканкопію згоди на знімання та використання зображення неповнолітнього учасника.
Хто може брати участь?
ІІ етап для закордонного округу проводять серед учнів шкіл, училищ, коледжів. Його мета – залучити до олімпіадного руху громадян України, які проживають за її межами. Бути зарахованим до українського закладу освіти не обов'язково, достатньо навчатися в іноземному закладі освіти.
Як відбуватиметься олімпіада для учнів із-за кордону?
Під час проведення олімпіади учасники мають дотримуватися вимог академічної доброчесності:
- виконувати завдання самостійно;
- перебувати в кімнаті з двома статичними вебкамерами (спереду та позаду);
- бути під'єднаними до онлайн-конференції протягом усього часу виконання завдань.
За перебігом змагання стежитимуть представники організаційного комітету, які перебуватимуть в онлайн-конференції та контролюватимуть дотримання правил.
Коли відбуватимуться олімпіади для учнів із-за кордону?
Графік проведення ІІ етапу для закордонного округу буде синхронним із графіком в Україні – за київським часом. Конкретні дати повідомлять завчасно.
За тиждень до проведення олімпіади зареєстровані учасники отримають інструкцію на електронну адресу, зазначену у формі реєстрації. Вона міститиме вимоги до організації робочого місця, правила подання апеляції, строки оголошення результатів та інші важливі деталі.
Як визначають переможців і відбуватиметься ІІІ етап олімпіади?
Переможці ІІ етапу формують окрему команду з відповідного предмета від закордонного округу для участі в ІІІ етапі.
До складу команди може входити до 12 учасників (не більш як троє з кожного класу).
Третій етап олімпіад з навчальних предметів відбувається в Україні за фізичної присутності учасника.
Для участі переможці II етапу олімпіад із відповідних навчальних предметів із закордонного округу мають надати:
- паспорт;
- документ, що підтверджує постійне або тимчасове перебування за кордоном;
- копію РНОКПП.
