Лісовий розповів, як навчаються українські школярі у Німеччині

Чимало українських школярів через повномасштабну війну виїхали до Німеччини. Зараз у цій країні навчаються понад 200 тисяч наших дітей.

Очільник МОН Оксен Лісовий завітав у Hans Böckler Schule – професійний коледж, який спеціалізується на роботі з металом. Тут розташована найбільша навчальна кузня у Європі.

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Як українські школярі навчаються у Німеччині

Міністр зазначив: у цьому навчальному закладі є так звані welcome-класи, у яких здобувають освіту діти-іноземці. Їм допомагають із вивченням мови, профорієнтацією та адаптацією. Тут навчаються і українці.

Лісовий каже: частина дітей розгублена через війну, тож дуже потрібна профорієнтаційна робота.

Частина дітей твердо знає, що хоче повернутися до України. Дехто ж планує залишитися за кордоном. Для перших важливо створити умови для повернення та інтеграції. Для других маємо забезпечити можливість стати справжніми амбасадорами України за кордоном,

– уточнив Лісовий.

І додав, що, за словами школярів, у німецьких школах вчителі більш охоче пояснюють учню матеріал, якщо той не одразу все зрозумів. Тож ніхто не боїться перепитати щось зайвий раз чи уточнити.

Спілкувалися також про внесення української мови до переліку іноземних мов, які вивчаються у німецьких школах. Це б зменшило навантаження на дітей та водночас сприяло б збереженню зв'язку з Україною. Над цим уже працюємо з німецькими колегами,

– додав міністр.

Лісовий при цьому наголосив: Україні важливо не втратити цю молодь і допомогти їй зберегти національну ідентичність, зокрема через систему освіти.

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Міністр нагадав, що зараз українські учні можуть вчитися онлайн в українських школах. Зокрема за спрощеною програмою: вивчати лише український компонент. Оцінки з інших дисциплін можна перезарахувати. Також МОН працює над створенням інтегрованого курсу про Україну для українців.