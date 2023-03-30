У школах Німеччини значно зросла кількість учнів з України

30 березня 2023, 16:01
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Джерело:

Berliner Zeitung

На початку навчального року 2022 – 2023 у німецьких школах вчилося близько 180 тисяч українських дітей. На сьогодні ця цифра зросла.

Автор: Марія Волошин