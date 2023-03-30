У школах Німеччини значно зросла кількість учнів з України

Так, кількість учнів з України, які зареєстровані у німецьких школах, досягла майже 210 тисяч. Про це поінформували під час зборів міністрів освіти та культури земель Німеччини в Берліні.

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У школах Німеччини зросла кількість учнів з України

Точна цифра українських дітей, які здобувають освіту у школах Німеччини, становить 209 602 осіб. А ще тиждень тому було на майже 1,7 тисячі дітей менше. Ці дані стосуються учнів шкіл та професійно-технічних училищ.

До слова, станом на кінець лютого у польських школах і дитсадках навчалися майже 188 тисяч дітей з України, які приїхали у країну після 24 лютого 2022 року.

При цьому в Єврокомісії переконані, що українці залишаться, у Німеччині та Польщі зокрема, на довгі роки після закінчення війни.

До теми Канікули у німецьких школах 2022 – 2023: коли навчаються та відпочивають учні

Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання: