The New York Times назвала найкращі книжки 2022 року: які видання у списку

Редактори The New York Times Book Review визначили перелік 10 найкращих книжок. Вони побачили світ у 2022 році.

Список опублікували в онлайн-версії медіа. До добірки увійшли художні та науково-популярні видання.

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Найкращі книжки 2022 року від The New York Times

Ось які видання стали найкращими у 2022 році за версією американської газети:

Дженніфер Іґан. The Candy House (Simon & Schuster)

Нова книжка Іґан є своєрідним продовженням її роману "Візит загону горлорізів", який у 2011 року отримав Пулітцерівську премію. Цей роман зітканий з багатьох сюжетних ліній та історії персонажів, які повертаються з уже згаданої книжки. Однак у "Цукерковий будинок" авторка долала елементи антиутопії. Тепер її персонажі є творцями та в'язнями всесвіту, сповненого технологічними дивами.

Клер-Луїз Беннет. Checkout 19 (Riverhead Books)

Друга книжка британської письменниці, чий дебютний роман "Ставок" (2015 рік) критики зустріли з великою прихильністю. "Каса 19" – історія молодої жінки, яка виросла у робітничому районі Лондона. Вона закохана у читання. Книжки допомагають героїні втекти від самотності, створюючи у власній уяві геть інший світ. Редактори The New York Times називають її експериментальною, та сюрреалістичною, такою, що здатна подарувати чисте задоволення від прочитання літературного твору.

Барбара Кінгсолвер. Demon Copperhead (Harpe)

Книжки Барбари Кінгсолвер, починаючи з 1993 року, регулярно входять до списків бестселерів The New York Times. Цього разу до переліку найкращих творів року увійшов і роман "Демон Мідноголовий". Ця книга є наближеним переказом "Девіда Копперфілда" Чарльза Дікенза. Події книжки відбуваються у сучасних Аппалачах, порушуючи питання дитячої бідності, опіоїдної залежності та міркуючи про формування свідомості митця.

Намвалі Серпелл. The Furrows (Hogarth)

Американська та замбійська письменниця Намвалі Серпелл у романі "Борозни" досліджує природу горя. Також те, як вона може викривити плин часу, змінити спогади та спонукати людину мріяти про альтернативну реальність. Оповідачка її книжки у дванадцять років втратила брата. Відтоді все своє життя вона стикалась із чоловіками, які, на думку жінки, були схожі на її мертвого брата. Переживання травми втрати є центром твору Серпелл.

Ернан Діаз. Trust (Riverhead Books)

Ернан Діас розкриває таємниці формування прошарку американських багатіїв на початку ХХ століття. Також детально розповідає про запаморочливу кар'єру нью-йоркського фінансиста та загадкові таланти його дружини. Кожна з чотирьох частин роману має свого оповідача. Тому й конфлікт твору подається з різних точок зору. Кому вірити, має вирішити читач.

Ед Йонг. An Immense World: How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us (Random House)

Цією книжкою автор поставив собі надважливе завдання – змусити людей вийти за межі "бульбашки своїх почуттів" та подумати про те, як тварини сприймають світ. Талановитий оповідач, Йонг наводить багато дивовижних фактів про тварин, які мають привести читача до розуміння того, наскільки люди насправді маленькі у величезному світі інших істот.

Хуа Хсу. Stay True: A Memoir (Doubleday)

Професор англійської мови, постійний автор The New Yorker зосереджує свою різнобічну діяльність на дослідженні іммігрантської культури США, а також сприйняття суспільством мультикультуралізму. У своїх мемуарах Хуа Хсу згадує, як починав свій шлях у Берклі в середині 1990 – х. Описує дружбу, втрати й відкриття далеких років, що сформували його як особистість.

Рейчел Авів. Strangers to Ourselves: Unsettled Minds and the Stories That Make Us (Farrar, Straus and Giroux)

У цій детальній книзі авторка пише про людей, які мають психічні розлади. Починає із власного досвіду, коли Рейчел у шість років дізналась, що хвора на анорексію. Це не антипсихіатрична книжка. Авів прагне зберегти простір для співпереживання та невизначеності, досліджуючи безліч історій, замість того, щоб піддатись слабкості пояснити їх.

Лінда Віллароса. Under the Skin: The Hidden Toll of Racism on American Lives and on the Health of Our Nation (Doubleday)

Завдяки реальним історіям, а також незалежним репортажам книга Віллароси простежує вплив спадщини рабства та доктрини боротьби з чорношкірістю. Авторка починає з довгої особистої історії про пробудження щодо цих аспектів, далі робить висновок, що в системі охорони здоров'я США досі існує расизм.

Фінтан О'Тул. We Don't Know Ourselves (Liveright)

О'Тул, есеїст і критик, створив "особисту історію сучасної Ірландії". Редактори The New York Times називають його книжку "амбітним проєктом, що втілений у життя з великим ентузіазмом". Зіставляючи шість десятиліть історії Ірландії проти власного життя, О'Тул розповідає про країну, яка переживає різкі зміни, і подає власну біографію.

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