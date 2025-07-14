Який технічний університет визнали найкращим в Україні у 2025 році
- Національний університет "Львівська політехніка" визнали найкращим технічним університетом України за версією консолідованого рейтингу 2025 року.
- Консолідований рейтинг охоплює результати 240 закладів та містить 10 тематичних підрейтингів, зокрема "Найкращі технічні виші".
Освіта.ua оприлюднила консолідований рейтинг вишів України 2025 року. Найкращим технічним університетом визнали Національний університет "Львівська політехніка".
Про це інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу вишу. Під час формування рейтингу використали дані найавторитетніших серед експертів і медіа національних рейтингів вишів, кожен з яких використовує різні критерії оцінювання ЗВО.
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Які технічні виші є найкращими в Україні?
Консолідований рейтинг українських університетів 2025 року охоплює результати 240 вишів, а також містить 10 тематичних підрейтингів. Серед них – і "Найкращі технічні виші".
5 найкращих технічних закладів вищої освіти України за даними рейтингу такі:
Національний університет "Львівська політехніка";
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".
У загальному рейтингу Львівська політехніка посіла третє місце після Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Львівського національного університету імені Івана Франка.
Детальніше про дані консолідованого рейтингу вишів України – 2025 ми розповідали тут.