"Буде підвищена ціна": які спеціальності зараз найпопулярніші серед вступників

Найпопулярніші спеціальності зараз в Україні – всі, які пов'язані з комп'ютерними науками. Також абітурієнти охоче обирають менеджмент, економіку, право – так звані "кон'юнктурні" спеціальності.

І роблять це з різних причин, хоча бюджетних місць на них мало. Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький "РБК-Україні", зазначає 24 Канал.

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Які спеціальності найпопулярніші серед абітурієнтів

Винницький уточнив: мовиться про п'ять спеціальностей комп'ютерних наук – це власне комп'ютерні науки, системна інженерія, прикладна математика, кібербезпека. Ці спеціальності сукупно вже є серед найпопулярніших серед абітурієнтів.

При цьому посадовець додав, що МОН зараз намагається виправити помилки, зроблені 5, 10, а то і 20 років тому. Мовиться про інвестиції на рівні шкіл в лабораторне обладнання, у популяризацію природничих предметів, які дуже давно не здійснювали.

Винницький також зазначив, що професії юристів, менеджерів надалі є у трендах вподобань вступників.

На право минулого року вступило 5703 людини, було виділено 738 бюджетних місць. Отже, маємо 5 тисяч осіб, які вступили, заплативши за свою освіту. Держава не спонукає до цього. Навпаки: цього року на спеціальності "право", "економіка", "менеджмент" буде підвищена ціна на контракт. Якщо хочете йти вчитися на ці спеціальності – будь ласка, але вони дорогі. Ми всім комунікуємо, що ринок праці в цих спеціальностях переповнений,

– наголосив заступник міністра.

І додав: для порівняння – на комп'ютерні науки вступило 6300 осіб, з них 2900 отримали бюджетне місце. На "праві" та інших – 5700 і 700 людей отримали бюджетне місце.

А тут – 6300, і відповідно на бюджеті будуть вчитися 2900. Також ще 900 осіб отримали державний грант. По "праву" фінансування від держави отримали 29% вступників, а по комп'ютерних науках – 61%. Різниця вражає,

– резюмував він.

Ми також розповідали, скільки років треба буде відпрацювати навчання на бюджеті.