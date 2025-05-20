Про це членкиня Комітету освіти, науки та інновацій ВРУ Юлія Гришина розповіла телеканалу Київ 24. І уточнила, що період відпрацювання буде у два рази менший ніж час навчання за обраною програмою, зазначає 24 Канал.

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Скільки років треба буде відпрацювати навчання на бюджеті

Нардеп зауважила, що така ініціатива закріплена у відповідному законопроєкті, який вже ухвалили у першому читанні й зараз починають готувати до другого.

Студенти, які навчаються за державним або регіональним замовленням, будуть мати обов'язок після закінчення другого курсу укласти договір з навчальним закладом про подальше обов'язкове працевлаштування. Ці студенти вже з першого курсу будуть отримувати спеціально підвищену стипендію. Потім після другого курсу вони повинні будуть, як і всі інші студенти, скласти ЄДКІ і потім укласти договір,

– розповіла Гришина.

І додала: якщо студент відмовляється укласти цей договір, він його переведуть на контрактну форму навчання. Після закінчення вишу треба буде відпрацювати кошти за своє навчання на одному з тих робочих місць, які запропонує держава.

Строк відпрацювання буде дорівнювати в два рази менше ніж строк навчання за програмою. Тобто, в принципі, це буде стандартно два роки,

– уточнила нардеп.

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Чому виникла така ідея

Гришина також заявила, що така ініціатива виникла через необхідність ефективно використовувати державні кошти. Адже, не всі студенти-бюджетники згодом йдуть працювати за здобутою спеціальністю. Зокрема, це стосується фахівців галузей освіти, медицини, оборони, інженерії. Це є причиною браку фахівців.

Держава спрямовує величезні кошти на підготовку спеціалістів, які їх потрібні для роботи в державному секторі. Але не отримує зворотний зв'язок. Особливо складана ситуація у системі освіти,

– зазначила членкиня Освітнього комітету.

Однак, за її словами, щодо цієї ініціативи ще триватиме дискусія у профільному комітеті.

Раніше ми інформували, що у МОН анонсували відпрацювання за бюджетне навчання.