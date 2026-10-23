"Він про головне": оголосили назву цьогорічного тексту Радіодиктанту
Автором цьогорічного тексту Радіодиктанту національної єдності є письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Його текст матиме назву "Лист, який не закінчується".
Про це інформує Суспільне. Читатимуть цей текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.
Яка назва тексту Радіодиктанту 2026 року
Дронь зазначив: йому важливо, аби цьогорічний текст кожному учаснику міг стати простором для особистої розмови.
У певному сенсі – справжнім листом, який всі ми одночасно писатимемо. Найцінніше, що дає нам мова, – це можливість поговорити одне з одним. Сказати щось дуже важливе, особливо коли ми далеко одне від одного. А для таких слів у кожного є свої найважливіші адресати,
– заявив письменник.
Продюсерка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько додала: нині ми багато пишемо у різноманітних месенджерах, іноді навіть без "Привіт" і "Бувай", часто лише "Як ти?".
І цьогорічний текст Радіодиктанту – це своєрідний фрагмент такого листування двох дуже близьких людей, він про всіх і водночас про кожного і кожну з нас, він про головне, навіть сокровенне, бо у буремні часи другорядне втрачає значення,
– заявила вона.
Радіодиктант національної єдності цьогоріч відбудеться 27 жовтня, у День української писемності та мови. Початок – об 11:00.
Де подивитися трансляцію
Радіодиктант традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення, і він буде доступний на всіх континентах планети:
Українське Радіо та Радіо Культура;
YouTube-канал Українського Радіо;
телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;
застосунки: suspilne.radio та Дія.
Трансляція Радіодиктанту 2026: онлайн
Нагадаємо, що Артур Пройдаков – учитель української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 році увійшов у десятку найкращих учителів світу, розповів, як готуватися до написання диктанту.