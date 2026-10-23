"Він про головне": оголосили назву цьогорічного тексту Радіодиктанту

Автором цьогорічного тексту Радіодиктанту національної єдності є письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Його текст матиме назву "Лист, який не закінчується".

Про це інформує Суспільне. Читатимуть цей текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Яка назва тексту Радіодиктанту 2026 року

Дронь зазначив: йому важливо, аби цьогорічний текст кожному учаснику міг стати простором для особистої розмови.

У певному сенсі – справжнім листом, який всі ми одночасно писатимемо. Найцінніше, що дає нам мова, – це можливість поговорити одне з одним. Сказати щось дуже важливе, особливо коли ми далеко одне від одного. А для таких слів у кожного є свої найважливіші адресати,

– заявив письменник.

Продюсерка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько додала: нині ми багато пишемо у різноманітних месенджерах, іноді навіть без "Привіт" і "Бувай", часто лише "Як ти?".

І цьогорічний текст Радіодиктанту – це своєрідний фрагмент такого листування двох дуже близьких людей, він про всіх і водночас про кожного і кожну з нас, він про головне, навіть сокровенне, бо у буремні часи другорядне втрачає значення,

– заявила вона.

Радіодиктант національної єдності цьогоріч відбудеться 27 жовтня, у День української писемності та мови. Початок – об 11:00.

Де подивитися трансляцію

Радіодиктант традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення, і він буде доступний на всіх континентах планети:

Українське Радіо та Радіо Культура;

YouTube-канал Українського Радіо;

телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;

застосунки: suspilne.radio та Дія.

Трансляція Радіодиктанту 2026: онлайн