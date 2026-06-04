Забудьте про "навколишнє середовище": як правильно і красиво говорити українською

4 червня у світі відзначають День охорони довкілля – дату, покликану нагадати про важливість збереження природи. Водночас це гарна нагода згадати й про слово "довкілля", яке дедалі частіше витісняє громіздкий вислів "навколишнє середовище".

У мовленні багатьох українців і сьогодні можна почути вислів "навколишнє середовище", дехто навіть продовжує вживати калькований з російської варіант "окружающая среда". Водночас українська мова має власне влучне й лаконічне слово, яке дедалі активніше використовується в офіційному спілкуванні, науці та медіа, йдеться про слово "довкілля", яке особливо доречно згадати у День охорони довкілля.

Дивіться також Засуха чи посуха: у якому слові помиляються синоптики та чи є різниця

Чому краще казати "довкілля"

Слово "довкілля" є питомо українським і означає все, що нас оточує: природні умови, рослинний і тваринний світ, повітря, воду, ґрунти та середовище життя людини загалом.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

На відміну від словосполучення "навколишнє середовище", воно коротше, милозвучніше та природніше звучить українською мовою. Саме тому дедалі частіше його використовують у законодавстві, екологічних програмах, освітніх матеріалах та журналістиці.

Правильно казати: "охорона довкілля", "забруднення довкілля", "захист довкілля", "вплив на довкілля". Такі конструкції є цілком нормативними й відповідають сучасним мовним рекомендаціям.

Водночас словосполучення "навколишнє середовище" не є помилковим. Воно також існує в українській мові, однак вважається менш вдалим через свою громіздкість.

Як вживати слово "довкілля"

Слово "довкілля" є іменником середнього роду та вживається переважно в однині. Його легко поєднувати з іншими словами у різних контекстах.

Наприклад, можна сказати: "людина має дбати про довкілля", "екологи досліджують стан довкілля" або "збереження довкілля є спільною відповідальністю суспільства".

Особливої популярності це слово набуло останніми десятиліттями разом із розвитком екологічного руху в Україні. Воно стало символом не лише турботи про природу, а й повернення до питомих українських мовних традицій.

Тож у День охорони довкілля варто згадати не лише про важливість збереження природи, а й про красу української мови. Замість довгого та громіздкого вислову "навколишнє середовище" часто доречніше використати одне містке слово – "довкілля".