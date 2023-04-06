У Мордорі – бавовна і могилізація: які нові воєнні слова варто взяти на озброєння
Під час повномасштабної війни українську мову поповнило чимало нових цікавих слів і висловів. Також нове значення отримали вже звичні.
Чимало з цих неологізмів українці вже взяли "на озброєння". 24 Канал пропонує вам з ними ознайомитися, запам'ятати та активно вживати.
Читайте Над Києвом – "бл*діна", люди в "пікселях" готові: які воєнні неологізми ви могли не знати
Які неологізми виникли в час російсько-української війни
У третій добірці підкажемо вам ще декілька цікавих воєнних слів, які позначають явища, речі, факти.
Ці неологізми описують ситуації, пов'язані з вибухами та ракетною небезпекою.
- бавовна – хлопок – вибухи у Росії, Білорусі чи на тимчасово окупованій території;
- бавовнятко – звірятко-примара, яким під час війни українці лякають росіян;
- приліт – влучання російської ракети у будинки та цивільні об'єкти;
- пташка – дрон, літак, вертоліт;
- балалайка (летюча), мопед (повітряний) – іранський дрон-камікадзе, яким росіяни обстрілюють Україну;
- калідор – коридор – прихисток між двох стін як сховище під час повітряних тривог.
Щодо останнього слова – уточнимо про дисиміляцію (тобто розподібнення). Це фонетичне явище, при якому один з двох однакових чи подібних приголосних звуків у межах одного слова замінюється іншим, артикуляційно близьким. У цьому разі маємо дисиміляцію р-л.
До теми "Орки чорнобаїли, а ЗСУ їх відбандерили": які цікаві неологізми з'явилися під час війни
А ці нові слова описують країну-ворога та речі чи об'єкти, з нею пов'язані.
- рашизм – злочинна шовіністична ідеологія "русского міра";
- Мордор – Росія;
- бандероль – посилка з України: мертвий окупант у мішку;
- мотолига – знищена російська техніка;
- за поребриком – у Росії;
- могилізація – мобілізація у Росії;
- пакети – тіла мертвих росіян.
Загалом кожен воєнний неологізм віддзеркалює не лише сумні чи веселі факти, а й звитягу, смак перемоги в битвах, гумор та іронію дотепних і відважних сучасників з надзвичайною волею до перемоги.