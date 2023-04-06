У Мордорі – бавовна і могилізація: які нові воєнні слова варто взяти на озброєння

Під час повномасштабної війни українську мову поповнило чимало нових цікавих слів і висловів. Також нове значення отримали вже звичні.

Чимало з цих неологізмів українці вже взяли "на озброєння". 24 Канал пропонує вам з ними ознайомитися, запам'ятати та активно вживати.

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Які неологізми виникли в час російсько-української війни

У третій добірці підкажемо вам ще декілька цікавих воєнних слів, які позначають явища, речі, факти.

Ці неологізми описують ситуації, пов'язані з вибухами та ракетною небезпекою.

бавовна – хлопок – вибухи у Росії, Білорусі чи на тимчасово окупованій території;

– – вибухи у Росії, Білорусі чи на тимчасово окупованій території; бавовнятко – звірятко-примара, яким під час війни українці лякають росіян;

– звірятко-примара, яким під час війни українці лякають росіян; приліт – влучання російської ракети у будинки та цивільні об'єкти;

– влучання російської ракети у будинки та цивільні об'єкти; пташка – дрон, літак, вертоліт;

– дрон, літак, вертоліт; балалайка (летюча), мопед (повітряний ) – іранський дрон-камікадзе, яким росіяни обстрілюють Україну;

) – іранський дрон-камікадзе, яким росіяни обстрілюють Україну; калідор – коридор – прихисток між двох стін як сховище під час повітряних тривог.

Щодо останнього слова – уточнимо про дисиміляцію (тобто розподібнення). Це фонетичне явище, при якому один з двох однакових чи подібних приголосних звуків у межах одного слова замінюється іншим, артикуляційно близьким. У цьому разі маємо дисиміляцію р-л.

До теми "Орки чорнобаїли, а ЗСУ їх відбандерили": які цікаві неологізми з'явилися під час війни

А ці нові слова описують країну-ворога та речі чи об'єкти, з нею пов'язані.

рашизм – злочинна шовіністична ідеологія "русского міра";

– злочинна шовіністична ідеологія "русского міра"; Мордор – Росія;

– Росія; бандероль – посилка з України: мертвий окупант у мішку;

– посилка з України: мертвий окупант у мішку; мотолига – знищена російська техніка;

– знищена російська техніка; за поребриком – у Росії;

– у Росії; могилізація – мобілізація у Росії;

– мобілізація у Росії; пакети – тіла мертвих росіян.

Загалом кожен воєнний неологізм віддзеркалює не лише сумні чи веселі факти, а й звитягу, смак перемоги в битвах, гумор та іронію дотепних і відважних сучасників з надзвичайною волею до перемоги.

Тож про інші цікаві фрази-неологізми та дотепні крилаті вислови розкажемо у наступних добірках.