У Мордорі – бавовна і могилізація: які нові воєнні слова варто взяти на озброєння

6 квітня 2023, 15:51
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Під час повномасштабної війни українську мову поповнило чимало нових цікавих слів і висловів. Також нове значення отримали вже звичні.

Чимало з цих неологізмів українці вже взяли "на озброєння". 24 Канал пропонує вам з ними ознайомитися, запам'ятати та активно вживати. 

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Які неологізми виникли в час російсько-української війни

У третій добірці підкажемо вам ще декілька цікавих воєнних слів, які позначають явища, речі, факти.

Ці неологізми описують ситуації, пов'язані з вибухами та ракетною небезпекою.

  • бавовнахлопок – вибухи у Росії, Білорусі чи на тимчасово окупованій території;
  • бавовнятко – звірятко-примара, яким під час війни українці лякають росіян;
  • приліт – влучання російської ракети у будинки та цивільні об'єкти;
  • пташка – дрон, літак, вертоліт;
  • балалайка (летюча), мопед (повітряний) – іранський дрон-камікадзе, яким росіяни обстрілюють Україну;
  • калідор коридор – прихисток між двох стін як сховище під час повітряних тривог.

Щодо останнього слова – уточнимо про дисиміляцію (тобто розподібнення). Це фонетичне явище, при якому один з двох однакових чи подібних приголосних звуків у межах одного слова замінюється іншим, артикуляційно близьким. У цьому разі маємо дисиміляцію р-л.

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А ці нові слова описують країну-ворога та речі чи об'єкти, з нею пов'язані.

  • рашизм – злочинна шовіністична ідеологія "русского міра";
  • Мордор – Росія;
  • бандероль – посилка з України: мертвий окупант у мішку;
  • мотолига – знищена російська техніка;
  • за поребриком – у Росії;
  • могилізація – мобілізація у Росії;
  • пакети – тіла мертвих росіян.

Загалом кожен воєнний неологізм віддзеркалює не лише сумні чи веселі факти, а й звитягу, смак перемоги в битвах, гумор та іронію дотепних і відважних сучасників з надзвичайною волею до перемоги.

Автор: Марія Волошин