В Мордоре – хлопок и могилизация: какие новые военные слова следует взять на вооружение
Во время полномасштабной войны украинский язык пополнило немало интересных слов и высказываний. Также новое значение получили уже привычные.
Многие из этих неологизмов украинцы уже взяли "на вооружение". 24 Канал предлагает вам с ними ознакомиться, запомнить и активно употреблять.
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Какие неологизмы возникли во время русско-украинской войны
В третьей подборке подскажем вам еще несколько интересных военных слов, обозначающих явления, вещи, факты.
Эти неологизмы описывают ситуации, связанные с взрывами и ракетной опасностью.
- бавовна – хлопок – взрывы в России, Беларуси или на временно оккупированной территории;
- бавовнятко – зверек-призрак, которым во время войны украинцы пугают россиян;
- приліт – попадание российской ракеты в дома и гражданские объекты;
- пташка – дрон, самолет, вертолет;
- балалайка (летюча), мопед (повітряний) – иранский дрон-камикадзе, которым россияне обстреливают Украину;
- калідор – коридор – пристанище между двух стен как хранилище во время воздушных тревог.
Относительно последнего слова – уточним о диссимиляции (т.е. отличии). Это фонетическое явление, при котором один из двух одинаковых или подобных согласных звуков в пределах одного слова заменяется другим, артикуляционно близким. В этом случае имеем диссимиляцию р-л.
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Эти новые слова описывают страну-врага и вещи или объекты, с ней связанные.
- рашизм – преступная шовинистическая идеология "русского мира";
- Мордор – Россия;
- бандероль – посылка из Украины: мертвый оккупант в мешке;
- мотолига – уничтожена российская техника;
- за поребриком – в России;
- могилізация – мобилизация в России;
- пакети – тела мертвых россиян.
В общем, каждый военный неологизм отражает не только печальные или веселые факты, но и победы, вкус победы в битвах, юмор и иронию остроумных и отважных современников с чрезвычайной волей к победе.