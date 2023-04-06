В Мордоре – хлопок и могилизация: какие новые военные слова следует взять на вооружение

6 апреля 2023, 15:51
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Во время полномасштабной войны украинский язык пополнило немало интересных слов и высказываний. Также новое значение получили уже привычные.

Многие из этих неологизмов украинцы уже взяли "на вооружение". 24 Канал предлагает вам с ними ознакомиться, запомнить и активно употреблять.

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Какие неологизмы возникли во время русско-украинской войны

В третьей подборке подскажем вам еще несколько интересных военных слов, обозначающих явления, вещи, факты.

Эти неологизмы описывают ситуации, связанные с взрывами и ракетной опасностью.

  • бавовна  хлопок – взрывы в России, Беларуси или на временно оккупированной территории;
  • бавовнятко – зверек-призрак, которым во время войны украинцы пугают россиян;
  • приліт – попадание российской ракеты в дома и гражданские объекты;
  • пташка – дрон, самолет, вертолет;
  • балалайка (летюча), мопед (повітряний) – иранский дрон-камикадзе, которым россияне обстреливают Украину;
  • калідор  коридор – пристанище между двух стен как хранилище во время воздушных тревог.

Относительно последнего слова – уточним о диссимиляции (т.е. отличии). Это фонетическое явление, при котором один из двух одинаковых или подобных согласных звуков в пределах одного слова заменяется другим, артикуляционно близким. В этом случае имеем диссимиляцию р-л.

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Эти новые слова описывают страну-врага и вещи или объекты, с ней связанные.

  • рашизм – преступная шовинистическая идеология "русского мира";
  • Мордор – Россия;
  • бандероль – посылка из Украины: мертвый оккупант в мешке;
  • мотолига – уничтожена российская техника;
  • за поребриком – в России;
  • могилізация – мобилизация в России;
  • пакети – тела мертвых россиян.

В общем, каждый военный неологизм отражает не только печальные или веселые факты, но и победы, вкус победы в битвах, юмор и иронию остроумных и отважных современников с чрезвычайной волей к победе.

Автор: Марія Волошин