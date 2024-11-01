Брак вчителів у сільських школах: як проєкт "Навчай для України" залучає молодих фахівців

ГО "Навчай для України" організовує програми для підвищення якості освіти українських дітей. Суть однієї з програм полягає у тому, аби молодь їхала вчителювати в маленькі українські громади, де бракує вчителів. Для цього залучаються вмотивовані випускники і молоді спеціалісти різних галузей, педагогічна освіта не є обов'язвою умовою для участі в проєкті.

Голова правління ГО "Навчай для України" Оксана Матіяш в етері 24 Каналу розповіла, що у малих населених пунктах України учасники програми вчителюють протягом року. ГО працює над тим, аби потім ця молодь залишилась в цих громадах, адже там існує нестача педагогічних кадрів.

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Українські школярі мають прогалини у навчанні

З 2017 року громадська організація доєднує до проєкту молодих фахівців, випускників найкращих університетів, серед яких є ті, хто залишив ІТ-професію, працював у банківських установах, має медичний фах. Це ті люди, які хочуть змінити свою професію та потрапити у сферу освіти.

Вік учасників різний, це і нещодавні випускники університетів й ті, хто певний період вже провів у своїй професії, але відчув, що готовий змінити її. Навички й професійні знання стають цінним ресурсом, адже кожен, хто приєднується до програми, приносить свій унікальний досвід,

– наголосила Матіяш.

Голова правління ГО зазначила, що в українських дітей є прогалини в навчанні через пандемію COVID-19, а також повномасштабне російське вторгнення і вони постійно збільшуються.

Ми не фокусуємося на проблемі розв'язання браку кадрів, оскільки це системна проблема, яка існує в Україні дуже давно. Ми зосереджуємося на тому, що, залучаючи молодих фахівців до роботи в школах, створюємо умови для системної підтримки учнів, які мають проблеми в навчанні,

– розповіла Матіяш.

Прагнення, аби молодь залишилась в ОТГ і надалі

Експертка зазначила, що ГО намагається працювати над тим, аби учасники проєкту залишалися в громадах після участі в програмі.

Як приклад, наш учасник став директором школи у Львові, а колишня випускниця очолює центр дитячої творчості в тій громаді, де викладала. Такий системний підхід частково допомагає долати проблему з браком вчителів,

– зазначила Матіяш.

Студенти стають менторами для школярів

В громадській організації також впроваджена ініціатива студентського менторства, своєрідного інтелектуального волонтерства. Вона дає можливість підтримати дітей, які зараз перебувають у прифронтових регіонах, не мають ефективного доступу до навчального процесу.

"Ми залучаємо студентів 3 – 6 курсів університетів, вони проходять спеціальне безплатне навчання і потім стають студменторами. Надалі мають змогу протягом 8 тижнів займатися з дітьми, допомагати їм під час навчання, розвивати їхні навички. В нас триває набір, це велика спільнота, яка налічує вже 300 людей з різних куточків України", – розповіла Матіяш.

У 2024 році з початку навчального року 30 молодих українців взяли участь в програмі ГО "Навчай для України" та поїхали ділитися своїми знаннями з учнями, які проживають в маленьких населених пунктах.