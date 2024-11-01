Председатель правления ОО "Учи для Украины" Оксана Матияш в эфире 24 Канала рассказала, что в маленьких населенных пунктах Украины участники программы учительствуют в течение года. ОО работает над тем, чтобы потом эта молодежь осталась в этих громадах, ведь там существует нехватка педагогических кадров.

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Украинские школьники имеют пробелы в обучении

С 2017 года общественная организация присоединяет к проекту молодых специалистов, выпускников лучших университетов, среди которых есть те, кто оставил ИТ-профессию, работал в банковских учреждениях, имеет медицинскую специальность. Это те люди, которые хотят изменить свою профессию и попасть в сферу образования.

Возраст участников разный, это и недавние выпускники университетов и те, кто определенный период уже провел в своей профессии, но почувствовал, что готов изменить ее. Навыки и профессиональные знания становятся ценным ресурсом, ведь каждый, кто присоединяется к программе, приносит свой уникальный опыт,

– подчеркнула Матияш.

Председатель правления ОО отметила, что у украинских детей есть пробелы в обучении из-за пандемии COVID-19, а также полномасштабное российское вторжение и они постоянно увеличиваются.

Мы не фокусируемся на проблеме решения нехватки кадров, поскольку это системная проблема, которая существует в Украине очень давно. Мы сосредотачиваемся на том, что, привлекая молодых специалистов к работе в школах, создаем условия для системной поддержки учеников, которые имеют проблемы в обучении,

– рассказала Матияш.

Стремление, чтобы молодежь осталась в ОТГ и в дальнейшем

Эксперт отметила, что ОО пытается работать над тем, чтобы участники проекта оставались в громадах после участия в программе.

Как пример, наш участник стал директором школы во Львове, а бывшая выпускница возглавляет центр детского творчества в той общине, где преподавала. Такой системный подход частично помогает преодолевать проблему с нехваткой учителей,

– отметила Матияш.

Студенты становятся менторами для школьников

В общественной организации также внедрена инициатива студенческого менторства, своеобразного интеллектуального волонтерства. Она дает возможность поддержать детей, которые сейчас находятся в прифронтовых регионах, не имеют эффективного доступа к учебному процессу.

"Мы привлекаем студентов 3 – 6 курсов университетов, они проходят специальное бесплатное обучение и затем становятся студменторами. В дальнейшем могут в течение 8 недель заниматься с детьми, помогать им во время обучения, развивать их навыки. У нас продолжается набор, это большое сообщество, которое насчитывает уже 300 человек из разных уголков Украины", – рассказала Матияш.

В 2024 году с начала учебного года 30 молодых украинцев приняли участие в программе ОО "Учи для Украины" и поехали делиться своими знаниями с учениками, которые проживают в маленьких населенных пунктах.