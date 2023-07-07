Заборонять користуватися телефонами у школі: яка країна пішла на кардинальне рішення

Смартфони стали великою проблемою для педагогів в усьому світі. Через них увага дітей розсіюється, а школярі все частіше сподіваються не на свої сили, а на можливості технологій.

Мобільні телефони стали невіддільною частиною нашого життя. Втім, в освітньому процесі вони створюють більше проблем, аніж дають переваг.

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В усьому світі педагоги боряться з мобільними телефонами на уроках, а одна з європейських країн вирішила й взагалі заборонити їх використання у школах.

Кардинальне рішення від Нідерландів

Вже з 2024 року у школах Нідерландів учням буде заборонено користуватися мобільними телефонами у школах. Рішення стосується також планшетів та смартгодинників.

Винятки зроблять лише для двох випадків:

уроків цифрових навичок;

якщо діти мають особливі освітні потреби.

Як заявив місцевий міністр освіти Робберт Дейкграаф, це ріншення назрівало вже багато років.

Хоча мобільні телефони пов’язані з нашим життям, їм не місце в класі. Дослідження показали, що гаджети негативно впливають на концентрацію учнів,

– заявив він.

Школи та суспільні організації Нідерландів підтримали рішення міністерства освіти. Наразі кожен освітній заклад буде сам визначати правила обмежень, але якщо до літа 2024 міністерство не побачить ефекту, то пообіцяло втрутитися.